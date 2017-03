Anticipazioni Beautiful del 1°, 2 e 3 marzo 2017: Eric caccia di casa Ridge!

Anticipazioni Beautiful, tutte le trame di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 marzo 2017 – «Un annuncio di Eric indigesto per i Forrester» – Cari amici fan di The Bold And The Beautiful, vediamo insieme che cosa ci mostrano le anticipazioni della nostra soap californiana per i primi giorni del mese di marzo. Eric, a dispetto della contrarietà di tutta la famiglia, annuncia che Quinn tornerà a lavorare alla Forrester. Frattanto abbiamo visto come Sasha mostri il suo interesse per Thomas, soprattutto dopo che il giovane Forrester l’ha difesa di fronte alle minacce di suo padre, Julius Avant.

«’Paradiso Perduto’ per Ridge!» – Anticipazioni Beautiful, tutte le trame di mercoledì 1°, giovedì 2 e venerdì 3 marzo 2017

E le anticipazioni di Beautiful rivelano che Eric si spingerà ancora oltre, mandando via di casa Ridge! A questo punto Steffy, Wyatt e Ridge sono seriamente preoccupati per la storia tra Eric e Quinn. Il patriarca non solo l’ha riassunta, ma è anche innamorato perso di lei. Dopo averla invitata a casa sua per una romantica serata, le dà le chiavi di Villa Forrester e le chiede di andare a vivere con lui. nel frattempo Ridge, cacciato dalla casa di Eric inizia a temere il peggio e chiede aiuto a Katie, insistendo con lei perché cerchi di ottenere quel 12,5 per cento di azioni della Forrester Creations, attualmente in mano a Bill Spencer.