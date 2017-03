Anticipazioni Una vita – Acacias 38 del 1°, 2 e 3 marzo 2017: Leonor contro Cayetana… e per una volta vinsero i buoni!

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, tutte le trame di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 marzo 2017 – «La fermezza di Leonor» – E siamo arrivati, carissimi aficionados delle soap di Aurora Guerra, alle anticipazioni di Una vita – Acacias 38 relative alle puntate dei primissimi giorni di marzo. Abbiamo già visto come Teresa – dopo esser venuta a sapere del fidanzamento di Mauro con Humildad – abbia detto al detective che non lo vuole più vedere. Frattanto lo scandalo scoppiato a Calle Acacias dopo i fuorvianti commenti dello squallido giornalista pennivendolo Quiroga sul romanzo ‘Servire e tacere’ – prende una piega inattesa – per una volta favorevole ai ‘buoni’ della saga – grazie alla fermezza di Leonor, che replica alle intimidazioni di Cayetana rendendole pan per focaccia con la minaccia di pubblicare un libro che denunci le sue azioni più spregevoli. Colta di sorpresa e intimorita, la Sotelo Ruz annuncia al personale di servizio del palazzo che nessuno sarà licenziato.

«Sconvolgenti rivelazioni domestiche…» Anticipazioni Una vita – Acacias 38, tutte le trame di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 marzo 2017

Frattanto le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 rivelano che Ramón è in gran pena per María Luisa, e si confida con Maximiliano, il quale a sua volta chiede alla figlia Leonor di provare a parlarle. María Luisa confessa all’amica che d’ora in poi non sarà più la stessa. Teresa si sfoga con Juliana a proposito dei suoi problemi di cuore e d’identità. Martín e Casilda si baciano. Nel frattempo Úrsula porta i fascicoli rubati a Cayetana. La dark lady li legge e, sconvolta da quanto le si presenta davanti agli occhi, chiede spiegazioni a Fabiana, che le rivela di essere lei la sua vera madre!