Caterina Balivo, abito fantasia a Detto Fatto del 1° marzo 2017

Caterina Balivo, il look primaverile a Detto Fatto di oggi, 1º marzo 2017. Caterina Balivo torna oggi, mercoledì primo marzo 2017, su Rai 2 con una puntata ridotta di Detto Fatto a causa del collegamento in diretta con la Camera dei Deputati. Oggi è primo marzo, e nell’aria si inizia a sentire il ritorno della primavera. Caterina Balivo ha scelto oggi di indossare un grazioso outfit primaverile: si tratta di un simpatico abito con sfondo bianco e fantasia sui toni del verde – turchese che scende morbido lungo il corpo. L’abito è in versione mini, per donare alla bella conduttrice di Detto Fatto un’aria frizzante.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 1º marzo 2017.

Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, mercoledì 1º marzo 2017, ha scelto di portare i suoi capelli sciolti, lisci con riga laterale, per un effetto raffinato ed ordinato.