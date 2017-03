Moda primavera 2017: ecco le proposte di trech dei brand Mango, Max Mara e Zara

Moda primavera 2017: i trench di Mango. La bella stagione e ormai alle porte e tra i copri-spalle di tendenza, il trench risulta essere un vero evergreen, ideale per le mezze stagioni, da portare chiuso in vita con la cintura, o slacciato, per un look più disinvolto. Le proposte per la primavera 2017 sono davvero tante. Possiamo trovare modelli lunghi o corti, di colori di tendenza, da abbinare con le scarpe basse e borse ampie per il giorno o con il tacco e mini e lucenti clutch di sera. Il brando Mango propone trench con stampe a righe bianche e blu con maniche lunghe con polsini e revers. Passanti in vita e con cintura staccabile.

Moda primavera 2017: le proposte di trench di Max Mara e Zara.

Max Mara propone un trench in doppio tessuto di lana e angora cucito a mano, con colletto e tasche a filetto sui fianchi, alamari a fondo manica e spacco centrale sul retro. Sfoderato e chiusura doppiopetto con bottoni e cintura abbinata. Proposta elegante per Zara con il trench corto rosa con collo a revers e manica lunga. È chiuso sul collo con fermaglio e presenta un dettaglio passanti con bottone sulle spalle.