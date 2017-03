Coppa Italia, semifinale di andata, Juventus-Napoli: il risultato finale e la cronaca. Quattro gol e tante polemiche nella sfida di ieri sera, martedì 28 febbraio 2017, tra Juventus e Napoli, valida per l’andata delle semifinali della Tim Cup 2016/17. Max Allegri cambia modulo per affrontare il Napoli e punta sul 3-4-1-2 con la BBC, Asamoah e Lichtsteiner sugli esterni e Dybala trequartista. Maurizio Sarri lancia dall’inizio Rog a centrocampo, Maggio sulla destra e Milik centravanti. Parte bene il Napoli con il suo solito possesso palla, ma le occasioni più importanti capitano sul destro di Higuain e sulla testa di Mandzukic. La Juventus protesta per una spinta di Strinic ai danni di Dybala, sbilanciato mentre sta per calciare verso la porta a tu per tu con Reina.

I partenopei passano in vantaggio al 36′ con un destro di Callejon che sfrutta un assist di Insigne, sorprendendo Asamoah. I bianconeri attaccano nel finale di primo tempo per trovare il pareggio e al 45′ lo sfiorano con Lichtsteiner che ribadisce verso la porta una respinta di Reina, neutralizzata sempre dal portiere spagnolo. Nel secondo tempo Allegri cambia modulo e inserisce Cuadrado, giocatore fondamentale negli schermi del 4-2-3-1 bianconero. I padroni di casa pareggiano al 47′ con un calcio di rigore netto, conquistato e realizzato da Dybala, dopo aver subito un pestone di Koulibaly.

Coppa Italia, semifinale di andata, Juventus-Napoli: il risultato finale e la cronaca

Al 64′ Higuain segna il secondo gol bianconero da posizione molto defilata dopo un’uscita a vuoto di Reina. Al 69′ l’episodio chiave della partita: contatto Bonucci-Albiol in area bianconera, Valeri lascia correre e sul capovolgimento avversario Cuadrado viene abbattuto in area da Reina. Secondo rigore per i bianconeri, che Dybala trasforma con freddezza. Il portiere azzurro tocca leggermente la palla, che però resta nella disponibilità di Cuadrado, successivamente travolto da Reina. I napoletani protestano per il primo contatto nell’area della Juve. Finisce così 3-1 una partita ricca di polemiche e gol. Il Napoli paga gli errori difensivi di Koulibaly e Reina e un secondo tempo sterile (zero tiri in porta realizzati).

Nel post-partita il DS napoletano Giuntoli attacca pesantemente l’arbitro e l’account ufficiale twitter della società azzurra se la prende con i telecronisti e i giornalisti della Rai, rei (secondo il Napoli) di essere filo-bianconeri. Marco Mazzocchi (vice-diretttore di Raisport), rimasto attonito in studio mentre parlava Giuntoli e veniva mostrato il tweet del Napoli, definisce “inaccettabili” queste accuse gratuitamente rivolte al servizio pubblico. Ancora una volta polemiche e veleni, in una serata che contribuisce a gettare benzina sul fuoco e ad aumentare la tensione tra le due tifoserie, invece di abbassare i toni.