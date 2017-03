Detto Fatto, i tutorial ed i consigli del 1° marzo 2017: moda, giardinaggio, cucina

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 1° marzo 2017: moda. Detto Fatto torna oggi, 1° marzo 2017, con Caterina Balivo al timone di una puntata dalla durata di un’ora sola a causa della diretta dalla Camera dei Deputati. Il primo tutorial proposto da Caterina è di moda: oggi si parla dell’abito dal cocktail, cioà quell’abito necessario per una ricorrenza o per qualche altra occasione che richiede un abito adeguatamente elegante ma non da cerimonia. Pinuccia Botondi e Priscilla Prado ci danno dei consigli per il nostro look durante queste occasioni. L’abito deve essere elegante, versatile, minimale, e va impreziosito con delle cloutch bag, magari gioiello. Dobbiamo porre molta attenzione sul make up, che deve essere equilibrato, d’effetto ma senza eccessi, e sull’acconciatura.

Detto Fatto, i tutorial del 1° marzo 2017: giardinaggio

Detto Fatto prosegue con Fabiano Oldani che ci spiega come abbellire il nostro bagno con delle piante. Una pianta molto bella è la tillandsia xilografica, particolarissima pianta che trae nutrimento attraverso le foglie e attraverso l’aria. Le radici sono aeree e servono solo per far aggrappare la pianta all’albero. Questa pianta va immersa nell’acqua per pochissimi secondi ogni 10 – 15 giorni. Ilario Vinciguerra propone una ricetta molto gustosa: si tratta del baccalà con polenta bianca ed una julienne di peperoni arrostiti.