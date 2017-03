Francesco Gabbani, altri importanti traguardi per il cantante: Occidentali’s karma è disco di platino

Francesco Gabbani, Occidentali’s karma diventa disco di platino! Francesco Gabbani continua a collezionare successi dopo successi con la sia Occidentali’s Karma, brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2017. La canzone di Francesco ha convinto ed è piaciuta a tutti. Occidentali’s karma ha raggiunto un nuovo importante traguardo certificato dalla FIMI: in sole due settimane ha ottenuto il disco di platino per gli oltre 50mila download e streaming. Occidentali’s Karma, oltre a essere il singolo più venduto in Italia, è anche al numero uno della classifica airplay radio settimanale.

Occidentali’s karma, grande successo per il video della canzone.

Il video, che al momento conta oltre 34 milioni di visualizzazioni, nella settimana 10-16 febbraio è entrato direttamente alla #37 dei 100 video musicali più visti al mondo, ed è questa settimana al primo posto della classifica dei clip più visti in Italia. Francesco Gabbani al momento è in studio per terminare le registrazioni del nuovo disco che uscirà tra fine aprile e inizio maggio per BMG Rights Management (Italy) con la produzione artistica di Luca Chiaravalli.