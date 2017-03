Guida tv: i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di giovedì 2 marzo 2017

Guida tv completa di giovedì 2 marzo 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda giovedì sera, 2 marzo2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Un passo dal cielo 4. Su Canale 5, invece, vedremo la fiction Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di giovedì 2 marzo 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la ficion con Daniele Liotti Un passo dal cielo 4. Emma è convalescente, e non può vivere da sola nei boschi. Per questo, Francesco la invita a vivere con lui nella palafitta. Cristina, intanto, convince Vincenzo ad andare avanti dopo la fine della storia con Eva, e lo induce a conoscere persone nuove. A San Candido, però, si presenta Hans, l’ex di Cristina… Su Rai 2 verrà trasmesso il programma di attualità Nemo – Nessuno escluso. Torna l’appuntamento su Rai 2 con Enrico Lucci e Valentina Petrini in cui si approfondiranno dei temi d’attualità con tanti ospiti in studio.

Su Rai 3 andrà in onda il programma di approfondimento Mi manda Rai 3. Salvo Sottile torna alla conduzione dell’amato programma con tanti ospiti e collegamenti per commentare alcuni argomenti di attualità.

La guida tv di giovedì 2 marzo 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Canale 5 vedremo l’ultima puntata della fiction Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Giovedì 2 marzo 2017 andrà in onda l’ultima puntata della fiction Mediaset Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. La serie tv non ha registrato gli ascolti sperati. Nell’ultima puntata la nipote di Laura, Claudia, sparisce insieme ad i soldi del negozio, forse per aiutare il fidanzato Omar….

Su Rete 4 andrà in onda il film Giustizia privata. L’ingegnere Clyde Shelton subisce un gravissimo evento: due criminali si introducono nella sua casa,lo picchiano, lo immobilizzano ed uccidono la moglie e la figlia. I due assassini vengono catturati grazie all’identificazione di Shelton, ma durante il processo uno dei due decide, l’assassino, di patteggiare facendo ricadere la pena di morte sul complice che, in realtà, non ha ucciso. Shelton pensa ad un complotto tra l’assassino ed il giudice…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Capitan America – Il primo vendicatore. Due esploratori trovano un vecchio veivolo tra i ghiacchi del Polo Nord, ed al suo interno trovano un misterioso oggetto…

Guida tv: i programmi tv di giovedì 2 marzo 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Giovedì sera, 2 marzo 2017, su La7 andrà in onda Piazzapulita, trasmissione condotta da Corrado Formigli e con la partecipazione di Sabrina Guzzanti.