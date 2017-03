Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi, 1 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime e le news al primo marzo 2017. Un’altra puntata dell’Isola dei Famosi 2017 si è conclusa ieri, non senza sorprese. I colpi di scena sono stati tanti, ed una delle prime sorprese è stata la presenza, in studio, di Paola Barale. La showgirl ha parlato con il suo ex compagno Raz Degan e gli ha fatto tornare un meraviglioso sorriso. Paola ha spiegato ad Alessia che tra lei e Raz c’è un rapporto particolare, c’è stato, c’è e ci sarà sempre amore.

Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi: tre i nominati.

Raz Degan, intanto, per questa settimana può stare tranquillo, non è a rischio eliminazione: l’attore è il leader della settimana, e come tale si dovrà prendere cura di una cara amica di Eva che starà sull’Isola per una settimana, Imma Battaglia. Altra sorpresa della serata riguarda le nomination. Stavolta ci sono ben tre nominati: Moreno, Simone e Giulia, che scopre in diretta di essere stata lasciata..