Nomination Isola dei Famosi 2017: tutti i nominati della puntata di martedì 28 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017, le nomination della puntata di martedì 28 febbraio 2017. I ragazzi sono costretti questa settimana alle nomination palesi dopo che non sono riusciti a superare la prova evolutiva. Raz è stato eletto leader della settimana dopo che la prova iniziale era stata vinta da Simone Susinna. A causa di presunte irregolarità la prova è stata ripetuta e Raz è diventato leader; oltre a guadagnarsi l’immunità, lui avrà anche il compito di decidere chi mandare al televoto in caso di parità tra due naufraghi.

Isola dei Famosi 2017: Simone Susinna e Moreno in nomination.

Iniziano a questo punto le nomination palesi; ogni naufrago ha dovuto scrivere il nome del naufrago da nominare su una lavagnetta senza farsi vedere dai propri compagni. Il primo naufrago ad esser chiamato è Samantha, che vota Moreno. Moreno a sua volta vota Raz, il quale è però immune per via della prova leader; per questa ragione fa il nome di Simone. Simone vota invece Nancy, la quale nomina Simone. Anche Giulia nomina Simone, nonostante l’amicizia che la lega al modello, in quanto vuole che il ragazzo torni a casa perchè lo vede stanco ed affamato. Simone viene nominato anche da Eva e da Malena.