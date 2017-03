Riforma pensioni, le ultime novità ad oggi 1 marzo 2017. Nuovo incontro tra Governo e sindacati

Riforma delle pensioni, le ultime novità. Oggi è il giorno fissato per un nuovo incontro tra Governo e sindacati con tema le pensioni. Sul tavolo della discussione ci sono i dettagli dei decreti attuativi delle misure per le pensioni anticipate ed i lavoratori precoci, contenute nella legge di Bilancio 2017. I tempi per una trattativa sono piuttosto ristretti se si vogliono rispettare le tempistiche previste dalla manovra finanziaria. I sindacati hanno interesse a che siano definite con chiarezza le categorie di riferimento dell’Ape agevolata, tentando di ampliare il più possibile il numero dei beneficiari.

Pensioni anticipate, Ape e precoci.

Con qualche aggiustamento dei criteri d’inclusione potrebbero utilizzare l’Ape agevolata in maniera più corposa anche i lavoratori edili. Franco Turri, segretario di Filca Cisl su QN ha osservato che il settore dell’edilizia è composto da moltissime piccole imprese caratterizzate “da una forte mobilità territoriale”, per il passaggio da un cantiere ad un altro, “aziendale”, per il passaggio da un’impresa all’altra e da una “mobilità intersettoriale”, perché almeno il 30% degli addetti entra o esce dal settore ogni anno. “Per un lavoratore edile è veramente difficile raggiungere i requisiti necessari per andare in pensione alle stesse condizioni dei lavoratori di altri settori, a meno che non rimanga in cantiere fino a 67 anni”, ha sottolineato Turri.

Sarebbero necessarie delle modifiche per consentire agli edili l’accesso all’Ape social. Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil ha chiarito:”I lavoratori edili rischiano di rimanere fuori se non si risolve la questione della continuità del rapporto di lavoro per almeno sei anni”. Un altro tema oggetto della discussione tra Governo e sindacati è quello delle pensioni per i lavoratori precoci. Ghiselli ha sottolineato che con i decreti attuativi si dovrà definire “qual è la platea specifica a cui si offre di andare in pensione anticipatamente”. Questo servirà anche “a dare una risposta ai cosiddetti lavoratori precoci”.