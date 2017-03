Riforma pensioni, oggi 1 marzo 2017: le novità su confronto governo sindacati, precoci, opzione donna, lavori di cura, pensioni anticipate e dei parlamentari, esodati

Riforma pensioni, oggi 1 marzo 2017, le novità. Le news sulle pensioni vedono in primo piano per oggi un nuovo confronto tra esecutivo e parti sociali aperto non solo sulle politiche per il lavoro ma anche sulla riforma pensioni, sia per verificare la corretta attuazione dei decreti attuativi della prima fase, sia per discutere della seconda fase che non esclude modifiche al sistema contributivo e dunque alla legge Fornero. “Se il governo non fa le cose che deve – ha dichiarato il segretario generale della Fiom Cgil Maurizio Landini – è utile andare a votare. Ma credo che se vuole Gentiloni può fare delle cose. Tra queste – cambiare il Jobs act e le pensioni e fare il contratto dei dipendenti pubblici”. Se il governo non affronta le priorità dell’agenda sociale, secondo Landini, è meglio che si vada al voto al più presto. “La questione quindi – ha detto il leader della Fiom ai microfoni di Rainews – non è elezioni sì o no. Ma la volontà di portare avanti un programma economico e sociale che metta al centro il lavoro e i diritti”. Intanto grande attesa per attesa per il nuovo confronto di oggi tra governo e sindacati nell’ambito del tavolo di confronto sulla riforma pensioni e il lavoro in programma per oggi nella sede del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Pensioni, i prossimi incontri tra governo e sindacati.

Le altre due riunioni tecniche in programma sul fronte riforma pensioni dovrebbero svolgersi poi il 9 e il 23 marzo 2017. “Verificheremo – ha spiegato all’Ansa Susanna Camusso a margine di un seminario nella sede del sindacato a Roma – i testi dei decreti attuativi per capire le dimensioni delle platee”, ha detto facendo riferimento, in particolare, all’Ape sociale e all’Anticipo pensionistico volontario.Le parti hanno di fatto solamente avuto un primo scambio di battute sui temi che andranno a trattare in futuro, ma hanno anche fissato una scaletta di incontri piuttosto ravvicinati, che arriverà almeno fino alla fine di marzo.

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore nella fase due sulla riforma delle pensioni non si parlerà solo di previdenza complementare e di interventi per aiutare i giovani. “Si potrebbe anche parlare di nuove limature al cuneo fiscale-contributivo e si parlerà certamente di governance dell’Inps (e dell’Inail), nodo centrale per le parti sociali che tre anni fa hanno consegnato a palazzo Chigi un avviso comune su quella che dovrebbe essere la soluzione da adottare”, si legge su Il Sole 24 ore, dove poi viene evidenziato che “il dossier pensioni, in altre parole, sembra dotato di una forza di attrazione che supera di gran lunga le divisioni consumate su voucher e Jobs Act”.

Pensioni dei parlamentari, la proposta del M5S.

Sul fronte pensioni dei parlamentari, in questi giorni c’è stata una grande attenzione attorno alla proposta del M5S di modifica delle pensioni dei parlamentari. Armonizzare il regime previdenziale dei deputati e dei senatori con quello dei lavoratori pubblici e privati, anche in relazione all’età di maturazione del trattamento pensionistico è l’obiettivo della proposta del M5s che intende agire non con una proposta di legge ma per la via di una delibera dell’Ufficio di Presidenza di Camera e Senato. I due organismi parlamentari dovrebbero approvare un regolamento ad hoc per il trattamento previdenziale dei deputati o dei senatori eletti nella XVII legislatura. La proposta prevede che “il regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua approvazione” e che le disposizioni vengano applicate ai deputati e ai senatori “in carica”. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della delibera i presidenti Boldrini e Grasso dovrebbero, sentito il collegio dei questori, provvedere con un decreto all’attuazione delle norme che parificano il trattamento pensionistico dei parlamentari alle prescrizioni introdotte sia dalla riforma Dini sia da quella Fornero.

Pensioni dei parlamentari e precoci, l’opinione di Claudio Cominardi del M5S.

La proposta sulle pensioni dei parlamentari ha trovato il pieno sostegno di Claudio Cominardi del M5S, che ha così commentato su Facebook:”Proporre di equiparare i requisiti pensionistici dei politici a quelli dei comuni cittadini vi sembra una richiesta populista? Solo in Lombardia abbiamo oltre 225 mila persone che lavorano da oltre 40 anni e che sognano una pensione che vedranno solo al compimento dei 66 anni e 7 mesi di età, oppure dopo aver versato 42 anni e 10 mesi di contributi, mentre ai parlamentari son sufficienti 4 anno e 6 mesi di legislatura per andare in pensione a 65 anni di età.Mi chiedo: se valessero le stesse regole per tutti (cittadini e politici), i parlamentari avrebbero votato l’infame legge Fornero?”.

Anche Davide Tripiedi del M5S commenta su Facebook:”Viviamo in un Paese dove ci sono ancora migliaia di esodati della legge, lavoratori che svolgono lavori usuranti che non riescono ad anticipare l’età pensionabile e ben 1 milione e mezzo di pensionati che percepiscono meno di 500 euro al mese vedendosi, in molti casi, costretti a rinunciare persino alle cure mediche. Una situazione drammatica, molto lontana dalla situazione che, invece, vivono gli “onorevoli”. Il loro trattamento pensionistico è un privilegio che il Movimento 5 Stelle vuole abolire e dare loro lo stesso trattamento dei comuni mortali, una #PensioneComeTutti. Invece adesso:1) Un parlamentare che lavora 4 anni e 6 mesi, a 65 anni prende 900 euro di pensione. Un comune cittadino ma manco per sogno.2) Un parlamentare che lavora 10 anni va in pensione a 60 anni con oltre 1.200 euro di pensione. Una persona normale ma quando mai.3) Un parlamentare va in pensione a 65 anni, punto. Se un comune mortale vuole andare in pensione invece deve aver maturato un minimo di contributi.

Eliminiamo questa ingiusta disparità di trattamento! Per far approvare questa delibera e porre fine a questo privilegio è necessario che Laura Boldrini e Piero Grasso calendarizzino immediatamente la nostra proposta e la facciano votare nei rispettivi uffici di presidenza alla Camera e al Senato. Sono sufficienti un paio di giorni per fare tutto. Vi staremo col fiato sul collo. Le proposte di legge presentate dai parlamentari piddini servono solo per allungare il brodo, già allungato con le primarie per la pensione del fissate il 30 aprile per non farci votare e intascarsi il privilegio. Chi vuole applicare ai politici la stessa legge che vale per tutti gli italiani voti la nostra proposta!”

“Laura Boldrini ha garantito che calendarizzerà la proposta” di delibera che punta ad abolire i vitalizi, equiparando il trattamento pensionistico dei parlamentari a quello degli altri lavoratori “la prossima settimana in Ufficio di Presidenza alla Camera. Ci auguriamo che Grasso faccia altrettanto. Il primo obiettivo l’abbiamo raggiunto, m stiamo in campana”. È quanto si legge sul blog di Beppe Grillo.

Pensioni, esodati, cumulo, le ultime news.

Sul fronte pensioni, esodati e cumulo gratuito, le ultime news vengono fornite da Luigi Metassi, ex Esodato ed ideatore del blog “Il Volo Della Fenice”, in un’intervista di ieri rilasciata al sito Blastingnews realizzata a cura di Stefano Calicchio. Metassi sottolinea che la via legale, per gli esodati esiste ed è percorribile; questo premesso, la linea primaria del comitato esodati resta quella politica, mirante ad una normalizzazione dei requisiti tra le diverse categorie di esodati. La normalizzazione dei requisiti rappresenta il presupposto irrinunciabile e non è affatto ostativa ad ulteriori iniziative politiche specificatamente mirate all’ottenimento della possibilità di cumulo gratuito delle contribuzioni”.

Pensioni anticipate donne e lavori di cura, le news di Titti Di Salvo.

Nell’intervista di ieri a Blastingnews l’onorevole Titti Di Salvo ha parlato di pensioni anticipate e della seconda fase della riforma, che si incentrerà sulla pensione di garanzia dei giovani ed riconoscimento previdenziale dei lavori di cura svolto prevalentemente delle donne, rapporto tra tipologia di lavoro e aspettativa di vita. Su questa seconda parte dal 1 marzo e fino al 23 sono stati programmati incontri con il sindacato. Rimane aperto e affidato al secondo tempo il tema del riconoscimento previdenziale del doppio lavoro delle donne. Questa è la strada da seguire in modo da trovare soluzioni che riguardino tutte le donne. Sottolinea la Di Salvo:”Abbiamo provato ad affrontare tutti i problemi aperti dalla Legge Fornero e dalle precedenti per portare più equità nel sistema previdenziale: lavoratori precoci, lavori usuranti, cumulo gratuito dei contributi maturati in diverse gestioni, Ape volontaria e social”.

Riforma pensioni, legge Fornero, previdenza complementare: le ultime news di Domenico Proietti.

Il Segretario Confederale UIL, Domenico Proietti terrà oggi 1 marzo 2017 l’incontro “La Previdenza Complementare nel settore Pubblico. Le proposte UIL per svilupparla per via contrattuale e legislativa” a Roma alle ore 9.30, UIL Sala Bruno Buozzi. All’indomani di tale incontro, Proietti pochi giorni fa era tornato a parlare di riforma pensioni:”Il recente pacchetto previdenza approvato dal Parlamento italiano reintroduce solo un po’ di equità per sanare le ingiustizie introdotte dalla legge Fornero”, aggiunge. “L’Italia ha l’età di accesso alla pensione di 3 anni sopra la media europea che à di 63 anni e 8 mesi a fronte dei 66 e 7 mesi previsti nel nostro Paese. L’Europa dovrebbe preoccuparsi della drammatica mancanza di crescita che da anni politiche restrittive hanno causato e che impedisce di far tornare a crescere nei cittadini dell’Unione il sogno di un’Europa politica, democratica e partecipata”.

