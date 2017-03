Serie A, Milan: il closing slitta e Montella si gioca il suo futuro. E’ un momento delicato in casa Milan. Il closing che avrebbe definitivamente ufficializzato la cessione della società di Silvio Berlusconi alla cordata messa in piedi dal colosso cinese Sino Europe Sport (Ses) è slittato ancora una volta. Venerdì 3 marzo doveva essere il giorno decisivo, ma la cordata cinese guidata da Yonghong Li ha chiesto all’attuale proprietà del Milan una proroga di 30 giorni, per rastrellare sul mercato gli ultimi fondi necessari per la conclusione dell’affare.

Il piano prevede un ulteriore versamento di 100 milioni per ottenere la proroga, che farebbe salire così la caparra versata dai cinesi a 300 milioni.Questo è l’ultimo ostacolo ad un’operazione sempre più misteriosa, che sta assumendo i contorni dell’intrigo internazionale. Già due partner importanti come China Merchant Bank e Huarong si erano sfilati dall’operazione. Adesso anche China Construction Bank, un altro partner fondamentale per la cordata e uno degli istituti bancari più importanti dell’estremo Oriente, ha deciso di non commentare la vicenda.

I piccoli azionisti del Milan sono in rivolta e oggi hanno chiesto chiarezza alla Fininvest sul futuro del club. Nel frattempo c’è il campo e il Milan dovrà raccogliere più punti possibili da qui fino a fine stagione, sperando che le vicende societarie non influiscano sulla squadra. La vittoria di Reggio Emilia è stata segnata da velenose polemiche arbitrali e le dichiarazioni di Mino Raiola (procuratore di Donnarumma) hanno spaventato i tifosi rossoneri, in merito ad una possibile cessione del portiere diciottenne a gennaio.

L’allenatore del Milan sta preparando la partita contro il Chievo prevista per sabato sera Ancora indisponibili Antonelli e Romagnoli, che ne avranno ancora per una settimana. Si sta riprendendo invece Lapadula, che era tornato dallo stage in Nazionale con una caviglia gonfia. Sabato giocherà Bacca, ma l’ex Pescara scalpita per entrare a partita in corso. Sosa è favorito su Locatelli.