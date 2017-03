Tagli di capelli e acconciature primavera/estate 2017: ecco le scelte delle star!

Tagli di capelli 2017: le ultimissime tendenze per le vostre chiome primavera estate 2017. La primavera 2017 si sente nell’aria e i nuovi tagli e le acconciature premono l’acceleratore per conquistare la vostra chioma. Tra le ultime tendenze in tema di capelli primavera estate 2017 si dà il via libera ai capelli effetto “sirena appena uscita dal mare”. Regine di questa acconciatura: Kim Kardashian, Gigi Hadid e Shay Mitchell. Le nuove waves prendono il posto delle grandi onde e sono più piatte e discrete. Un esempio? Quelle sfoggiate dalla modella Kendall Jenner. Altri protagonisti indiscussi saranno i caschetti anni’90 delle super modelle di Moschino, il bob dalla linea tonda ripescato da Jeremy Scott e il taglio corto super minimal di Prada.

Acconciature di capelli 2017: come portare i capelli in vista della primavera/estate 2017.

Tra le acconciature la coda tornerà a impegnare la scena, se ben tirata alla nuca, poi, la coda può avere anche un effetto liftante: risolleva gli zigomi del viso e cancella le zampe di gallina. Le chiome voluminose non sono mai “unchic”come anche il setoso e super liscio e lo sa bene la popstar Jennifer Lopez. La treccia, declinata in diverse versioni, mantiene il suo posto sulla scena.

Tagli di capelli 2017: le medie lunghezze e gli accessori per arricchire le chiome.

Per chi non ama il corto non c’è da disperate: protagonista è una nuova lunghezza che si posiziona tra lo shag e il long bob. Una mezza misura, già testata dalle star, che prevede qualche centimetro oltre le spalle e che non disdegna sia la coda che la treccia. E per quanto riguarda gli accessori? Mollettine ed elastici a profusione per raccogliere i capelli vengono proposti dai brand Fendi e Prada. Per chi ama i decori Dolce e Gabbana docet lancia proposte di coroncine, fiori e fermagli gioiello mentre Chanel sdogana il capellino da portare con la coda di lato. Miu Miu reinterpreta le cuffiette da bagno anni ’50.