Uomini e Donne, le ultime anticipazioni: le pesanti rivelazioni di Michele nei confronti di Gemma

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le rivelazioni di Michele. La puntata di oggi del programma di Uomini e Donne sarà dedicata al trono over, e per la precisione a Gemma Galgani e i suoi amori. La dama torinese ribadirà la sua amarezza per come si è svolta la conoscenza con il cavaliere Michele e professa per l’ennesima volta la sua buona fede. Fa il suo ingresso in studio, poi, Cristina, altra conoscenza di Michele, ma per lei ormai la questione è chiusa. A sorpresa invece Gemma ha riaperto la porta al pugliese, tanto che si sono visti per un chiarimento. Cristina, pressata da Tina, decide di fare delle rivelazioni sul vero pensiero di Michele a proposito di Gemma.

Il cavaliere a quanto pare ci andato giù pesante, dichiarando di voler cercare di coprire la Galgani per strada e che alle volte gli veniva da chiamarla “mami” perché le ricorda sua madre. Gemma è sconvolta e va a piangere dietro le quinte, Giorgio la raggiunge per rincuorarla. Anche Michele va da lei, smentendo ovviamente le affermazioni di Cristina ma Gemma lo caccia via.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Soleil abbandonerà lo studio?

Dopo l’ultima registrazione del trono classico la corteggiatrice Soleil, che è stata accusata da Marcella di sentire ancora il suo ex fidanzato, dice che non se la sente più di rimanere e di stare con gente che vuole solo screditare gli altri, nonostante abbia provato a spiegare che la storia in questione ha poca importanza trattandosi di una settimana di frequentazione. Ad udire il suo desiderio di andar via, però, il tronista Luca non ci sta e le dice: “Se non avessi nulla da nascondere, non avresti problemi”. Cosa deciderà di fare Soleil?