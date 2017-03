Amici 2017 Ed. 16: anticipazioni, un ospite speciale in studio per sabato 4 marzo 2017…

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni ed ospiti. Sabato 4 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16, anche questa settimana ricca di sfide tra i ragazzi. Il serale è sempre più vicino e secondo le ultime anticipazioni dovrebbe prendere ufficialmente il via a partire da sabato 25 febbraio 2017. I ragazzi sono sempre più impegnati con gli esami di accesso al serale, in quanto i posti sono pochi ed i modi per accedervi sono per il momento solamente due. Secondo le ultime anticipazioni sembra che sabato 4 marzo, difronte alla commissione, si presenterà Oliviero, per cercare di prendere tutti i sì che gli permetteranno di accedere al serale di Amici 2017 Ed. 16…

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni: ospite Fiorella Mannoia.

I ragazzi di Amici 2017 Ed. 16 si stanno preparando in vista dello speciale di sabato 4 marzo 2017. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana ci sarà un super ospite, la cantante Fiorella Mannoia, la quale canterà il brano Che sia Benedetta, che le ha regalato il secondo posto al Festival di Sanremo 2017. Secondo le ultime anticipazioni proprio sulle note di questa canzone si esibiranno le due ballerine Vittoria e Giulia, per una specialissima prova comparata, proprio come era accaduto la settimana scorsa con Elodie ed Ermal Meta.