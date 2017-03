Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news e novità ad oggi 2 marzo 2017

Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti: le ultime news ad oggi 2 marzo 2017. Va avanti strenuamente lo sciopero della fame di Rita Bernardini, che da tempo insieme ad altri esponenti radicali si batte per i temi di amnistia e indulto e della giustizia auspicando che sia fatta una vera riforma penitenziaria. FLa situazione nelle carceri italiane non tende a migliorare, anzi il dibattito politico si incentra sui recenti suicidi avvenuti nelle carceri in questi ultimi giorni.

Nei giorni scorsi la nota dell’L’Unione delle Camere Penali Italiane è stata accompagnata anche da diversi articoli sulla stampa. Sul Dubbio Damiano Aliprando riflette sulle condizioni di Stefano e del cinquantenne della Dozza, il primo morto a Regina Coeli con problemi psichiatrici. Aliprandi scrive: “Non di rado accade che finiscano “tumulate” persone non compatibili con il sistema penitenziario. Esattamente come nel caso dell’ultimi due suicidi del 24 febbraio. Entrambi avevano patologie psichiatriche. (…) Il ragazzo di 22 anni, si è tolto la vita nel carcere romano di Regina Coeli usando come cappio un lenzuolo legato in bagno. È proprio quest’ultimo caso che ha suscitato forti reazioni dal mondo politico e associativo che si occupa dei diritti dei detenuti. Valerio G. – così si chiamava il giovane – soffriva di disturbi psichiatrici che rendevano le sue conduzioni incompatibili con il carcere”.

Si pone questa domanda anche Donatella Coccoli su Left, 28 febbraio 2017: “L’avvocato: “Era malato dall’infanzia, com’è possibile che sia finito in cella?”. Una notizia che ormai non è più notizia nella stampa mainstream. Oggi solo due colonne nella cronaca locale di Repubblica, qualche riga sui siti, nulla più. L’ennesimo suicidio in carcere, stavolta a Regina Coeli, il 25 febbraio.

Dall’inizio dell’anno sono 10 i detenuti che si sono tolti la vita. Un’agghiacciante escalation. Ma il ragazzo di 21 anni che si è impiccato con un lenzuolo nella casa circondariale della Capitale aveva una storia particolare. Aveva problemi conclamati di malattia mentale e veniva seguito dai servizi psichiatrici da quando aveva 10 anni”.

