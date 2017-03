Caterina Balivo, look con longuette blu a Detto Fatto del 2 marzo 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, giovedì 2 marzo 2017. Caterina Balivo torna a Detto Fatto con tante nuove rubriche sulla cucina, sulla moda e tanto altro ancora. La bella conduttrice della fortunata trasmissione di Rai 2 ogni giorno propone bellissimi outfit, ed anche oggi ha sorpreso con un raffinato look casual chic. Caterina ha calcato oggi, 2 febbraio 2017, il palco di Detto Fatto con una bellissima longuette in pelle di un colore blu elettrico ed una camicetta dalle velate trasparenze fantasia. A completare il look sono delle eleganti décolleté a punta con alto tacco a spillo di un color argento luccicante.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 2 marzo 2017.

Caterina Balivo ama stare al passo con la moda, e non poteva scegliere altro taglio di capelli se non un haircut di massima tendenza per la primavera in arrivo: la conduttrice conferma il long bob dello scorso anno, che ama portare sciolto ed in versione wavy, per un effetto grintoso e frizzante.