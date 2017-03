Collezione primavera/estate 2017: gli abiti lunghi firmati Pinko e Marella

Collezione primavera estate 2017: le proposte di abiti lunghi firmati Pinko. La bella stagione e ormai alle porte e il desiderio di abbandonare i tessuti pesanti dai colori spenti e sfoggiare abiti leggere e colori vivaci si fa sempre più forte. Per la nuova collezione primavera estate 2017 il brand Pinko propone abiti lunghi dove glamour e sensualità si fondono insieme in questo abito a costine, che conquista per il seducente profondo scollo sulla schiena e per il tessuto lurex che renderà luminoso il vostro outfit. Il fondo con morbide onde lascia elegantemente intravedere le caviglie e dona un tocco bon ton al modello, insieme alle delicate rouches che profilano colletto e giromanica. Completate l’outfit con sandali e clutch metallizzata, per un look da vera part girl. Altra proposta più vivace è il modello con spalline sottili che regala una finitura sofisticata all’abito che veste lo stile brioso del twill in fantasia floreale. Il dettaglio della rouche con bordo colorato è sexy e irresistibile e lo rende un modello straordinario anche per il look da giorno.

Collezione primavera/estate 2017: le proposte di abiti lunghi firmate Marella.

Per la nuova collezione primavera/estate 2017 il brand Marella lancia proposte di abito lunghi in popeline di cotone con ricami. Corpino aderente, gonna arricciata, scollo rotondo e tasche inserite nel fianco, senza maniche completano l’abito. La fodera è in mussola di cotone. Altra proposta è l’abito lungo in crêpe de chine stampata. Linea semiaderente per il top, ampia e svasata con contropiego per la gonna. Lo scollo è ampio e a V con elastico sul retro, le spalline sono sottili e manica a fascetta scesa.