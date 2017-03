Coppa Italia, semifinale di andata, Lazio-Roma: il risultato finale e la cronaca. Il derby di Coppa Italia è ancora una volta biancoceleste. Decisivi due uomini chiave dello scacchiere di Inzaghi come Milinkovic e Immobile. Simone Inzaghi cambia modulo per affrontare la Roma e sceglie un 3-5-2 con Felipe Anderson seconda punta e Jordan Lukaku esterno sinistro. In difesa Wallace, Bastos e De Vriji a comporre il muro laziale. Spalletti dà spazio a Paredes a discapito di De Rossi e preferisce Salah a Perotti.

Primo tempo equilibrato, ma è la Lazio ad impensierire di più gli avversari con le ripartenze dei suoi giocatori più tecnici. Dopo un colpo di testa di Milinkovic e un destro dalla distanza di Immobile, il gol sembra nell’aria e arriva grazie ad una giocata di Felipe Anderson. Al 29′ il brasiliano salta secco Fazio e serve l’assist per l’inserimento di Milinkovic che fulmina un incolpevole Allison. Era stato lo stesso centrocampista serbo ad iniziare l’azione. La Roma accusa il colpo e non riesce a trovare il pareggio nel finale di primo tempo.

Dzeko ha un’occasione di testa, ma non centra lo specchio della porta. Nella ripresa il copione della partita non cambia. La Lazio non cala fisicamente ed è letale in contropiede. Prima Parolo sfiora il 2-0 con un destro potentissimo dalla distanza. Al 78′ Keita (entrato al 67′ al posto del numero 7 brasiliano) salta Manolas e semina il panico nella difesa romanista: assist per Immobile e raddoppio biancoceleste sotto la Curva Nord in delirio.

La Roma sfiora il 2-1 con una deviazione di destro sotto porta di Dzeko, ma Strakosha è attentissimo e devìa in angolo. Dopo 4 anni la Lazio vince il derby e fa un passo avanti importante in chiave qualificazione per la finale. Insuperabile il muro difensivo biancoceleste e straordinaria partita di Immobile, centravanti preziosissimo. La Roma rivede gli incubi del 26 maggio 2013 e dovrà fare un’impresa al ritorno per ribaltare il risultato.