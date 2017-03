Dance Dance Dance, il riassunto della puntata di ieri mercoledì 1 marzo 2017: Clara e Diego in finale!

Dance dance dance, il riassunto della puntata di ieri mercoledì 1 marzo 2017. La decima puntata di DANCE DANCE DANCE, il reality sul ballo di FoxLife (prodotto da Toro Media) condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni con in giuria Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens ha riservato gioie e delusioni per le 3 coppie di personaggi famosi rimaste in gara.Clara Alonso e Diego Dominguez sono i primi finalisti di Dance Dance Dance. La coppia di teen idol ha sbaragliato la concorrenza assicurandosi un pass per l’ultimo atto del prossimo 15 marzo dopo la reinterpretazione della Final Dance di Step Up Revolution e la performance sulle note di Rhythm Nation di Janet Jackson: 1° posto con 122 punti complessivi.

Dance Dance Dance, i primi finalisti.

Non sono bastate invece a Claudia Gerini e Max Vado le esibizioni sulle note di Billie Jean, l’indimenticato successo di Michael Jackson, e di Rhythm is a Dancer, la grande hit del 1992 degli Snap!: 2° posto con 118 punti.Occasione persa anche per Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla Raniero con il 3° posto e i 110,5 punti raccolti per le performance di They Don’t Care About Us di Michael Jackson e di 4 Minutes, il singolo di Madonna impreziosito dalla collaborazione di Justin Timberlake.

Da non perdere l’appuntamento con il Daily di Dance Dance Dance – in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle 18.45 sempre su FoxLife – dove verranno svelate le assegnazioni delle nuove coreografie in vista della prossima fondamentale puntata che rivelerà quale coppia tra Claudia Gerini – Max Vado e Raniero Monaco Di Lapio – Beatrice Olla raggiungerà la finale di Dance Dance Dance del prossimo 15 marzo.Ideato dal genio di John De Mol (creatore del Grande Fratello e di The Voice), Dance Dance Dance è uno dei talent show più innovativi del panorama televisivo internazionale, è in onda in anteprima assoluta ogni mercoledì alle ore 21.10 su FoxLife (Sky, 114).