Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni di oggi, 2 marzo 2017

Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni di oggi, giovedì 2 marzo 2017. Torna oggi puntuale alle ore 14 Caterina Balivo con una nuova puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ci tiene compagnia durante le prime ore pomeridiane. Dopo la puntata di ieri andata in onda in versione ridotta a causa del collegamento in diretta con la Camera dei Deputati, Detto Fatto torna oggi, giovedì 2 marzo 2017, con una nuova puntata ricca di tutorial interessanti.

Detto Fatto, le anticipazioni del 2 marzo ed i tutorial della puntata di ieri.

In attesa delle anticipazioni ufficiali della puntata di Detto Fatto odierna, vediamo di cosa si è parlato ieri. Nella puntata di Detto Fatto di ieri sono stati proposti tutorial di moda in cui due stiliste ci hanno consigliato come indossare un abito da cocktail. Ilario Vinciguerra ci ha proposto una gustosa ricetta di baccalà, e Fabiano Oldani ci ha parlato di alcune bellissime piante d’appartamento e ci ha spiegato come travasare un’orchidea.