Guida Tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di venerdì 3 marzo 2017

Guida tv completa di venerdì 3 marzo 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda venerdì sera, 3 marzo 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in ondail varietà Standing Ovation. Su Canale 5, invece, vedremo la soap Il Segreto. Vediamo la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda il varietà Standing Ovation. Per cinque serate vedremo Antonella Clerici che farà esibire, insieme ad i genitori, dei ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Le esibizioni si svolgeranno davanti ai giurati Loredana Bertè, Nek e Romina Power, ed inoltre ci sarà un pubblico di 300 persone che, insieme alla giuria, esprimerà la propria preferenza. Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv La porta rossa, nuova fiction di Rai 2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Stella incontra Anna e le rivela che in realtà il marito Leonardo non aveva mai smesso di amarla. Vanessa, intanto, scopre che anche sua madre è in grado di vedere e interagire con i defunti…

Su Rai 3 andrà in onda il film Mi rifaccio vivo, con Neri Marcorè, Margherita Buy, Emilio Solfrizzi. Biagio Bianchetti ai tempi della scuola ha conosciuto Ottone di Valerio, e tra i due è nata subito una rivalità. Ottone riesce sempre ad ottenere successi, rendendo ridicolo Ottone che, dopo un’altra sconfitta, decide di farla finita… Da morto, Ottone scopre di avere a disposizione un bonus ottenuto grazie alle buone azioni svolte durante la vita: grazie a questo bonus può tornare sulla terra per una settimana…

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quarto Grado. Tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con le indagini su alcuni casi di cronaca e di attualità. Su Canale 5 andrà in onda la soap Amore pensaci tuIl Segreto. Camila e Elias sono sempre più vicini, e questo loro rapporto fa insospettire Hernando, che decide di allontanare il ragazzo, vietandogli di pranzare alla tenuta.

Su Italia 1 vedremo ll film 47 RoninMad Max: Fury Road. Max è un poliziotto che ha perso la famiglia durante il collasso globale e che viene catturato dai Figli di Guerra. Prigioniero, Max viene sottoposto a continui salassi per rinvigorire i Figli di Guerra convalescenti…

Venerdì 3 marzo 2017, su La7 andrà in onda la nuova edizione del varietà Eccezionale veramente. Il varietà quest’anno è condotto da Francesco Facchinetti. Confermate le partecipazioni di Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini.