Il Segreto anticipazioni del 2, 3 e 4 marzo 2017: Rafaela e Camila: chiamate e lettere segrete…

Anticipazioni Il Segreto, le trame di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 marzo 2017 – «Carmelo salva Elias!» – Secondo le anticipazioni de il Segreto Carmelo salva Elias da morte certa e in cambio questi gli promette che cercherà di convincere Hernando a non creare mai più problemi ai Santacruz. Intanto Dos Casas, dopo aver baciato Camila, si allontana bruscamente da lei. Questo confonde la donna, che tuttavia non si rassegna e rimane al suo posto. La Valdesace scrive una lettera ad una sua misteriosa amica cubana. Rafaela fa una telefonata molto riservata a un suo complice…

Rogelia, intanto – secondo le anticipazioni de Il Segreto – tenta di far ragionare il suo padrone, ma egli si mostra nervoso anche con lei! Finisce tuttavia per ammettere in sua presenza di essere molto innamorato della moglie. Raimundo, in occasione della visita del Segretario della Giustizia, decide di organizzare una manifestazione protestare contro le tristi condizioni in cui si trovano migliaia di lavoratori che vivono in estrema povertà. Ma Francisca lo scongiura di non prendervi parte…