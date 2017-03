Isola dei Famosi 2017: il daytime e le news di oggi, 2 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017, il daytime e le anticipazioni al 2 marzo 2017: Raz si prodiga per Imma. Sull’Isola dei Famosi 2017, Moreno sembra molto provato dalla nomination ricevuta, mentre Simone, invece, sembra non averla presa male: prima o poi tutti verranno nominati. I naufraghi sono felici dell’arrivo sull’Isola, anche se per una sola settimana, di Imma Battaglia, l’amica di Eva. A prendersi cura della nuova arrivata deve essere il leader della settimana, quindi Raz Degan. Il modello israeliano si è dato un gran da fare per costruire una capanna alla nuova arrivata e per farla stare a suo agio. Imma nota il grande lavoro che Raz sta facendo per lei e sembra apprezzare molto.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 2 marzo: la reazione di Giulia.

Giulia, intanto, sembra non essersi scomposta alla notizia, ricevuta durante la diretta da Alessia Marcuzzi, di essere tornata single: l’ex velina è convinta che la notizia non sia vera, anche perché se al fidanzato ha dato fastidio l’idea che tra lei e Simone possa essere accaduto qualcosa, deve stare tranquillo: tra GIulia e Simone c’è solo un’amicizia. Ad Alessia, infatti, Giulia ha detto di essere tranquilla: “Non penso che una persona matura come lui possa lasciarmi a distanza senza un chiarimento”.