La prova del cuoco, anticipazioni: le sfide e le ricette di oggi giovedì 02 marzo 2017

La prova del cuoco, anticipazioni. Torna anche oggi giovedì 2 marzo 2017 una nuova puntata de La prova del cuoco, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 11.50 con la conduzione di Antonella Clerici. Come ogni giorno la puntata sarà ricca di ricette gustosissime, proposte dai numerosi cuochi ospiti in studio. Come di consueto proseguirà la sfida del Campanile, la quale mette a confronto tutte le regioni italiane sulla preparazione di pietanze ogni giorno diverse; la sfida di questa settimana vede scendere in campo la Sicilia contro il Friuli Venezia Giulia, reduce da ben tre vittorie consecutive. Lo chef friulano Manuel Marchette ha infatti avuto la meglio su Umbria Molise e Lazio. Per scoprire come andrà questo nuovo appuntamento con La prova del cuoco non ci resta che seguire la puntata!

