Masterchef Italia 6: anticipazioni della puntata di giovedì 2 marzo 2017

Masterchef Italia 6, anticipazioni. Masterchef Italia 6 torna con una nuova puntata questa sera giovedì 2 marzo 2017, in onda in prima serata su Sky Uno. Nelle cucine di MasterChef Italia 6 sono rimasti solo quattro cuochi amatoriali: ogni piatto è ormai decisivo per arrivare in finale e diventare il sesto MasterChef italiano! Mancano davvero pochi appuntamenti prima che venga proclamato il vincitore. I quattro chef amatoriali rimasti Gloria, Valerio, Margherita e Cristina in questa puntata dovranno affrontare sfide sempre più difficili: bisogna dimostrare le proprie capacità e dare il massimo in ogni singola prova se si vuole davvero arrivare in fondo per poter conquistare il titolo di sesto Masterchef italiano. Vediamo quali sono le anticipazioni per la puntata di questa sera giovedì 2 marzo 2017…

Masterchef italia 6: anticipazioni, cosa ci sarà in questa Mystery Box?

In questa anticipazione esclusiva vediamo i nostri cuochi amatoriali poco prima di una nuova Mystery Box: Chef Barbieri e Chef Cracco stanno per introdurre la nuova prova e parlano di quanto Masterchef Italia 6 sia ormai una famiglia per loro. Ma una vera famiglia italiana non è tale senza uno zio d’America… Joe Bastianich! Cosa vorranno dire le parole dei giudici? In cosa consisterà la prossima Mystery? Lo scopriremo questa sera alle 21.15 su Sky Uno HD!