Riforma pensioni, oggi, 2 marzo 2017: le ultime novità su pensione anticipata, Ape, incontro tra Governo e sindacati, pensioni dei parlamentari

Riforma delle pensioni, continua il confronto tra Govrno e sindacati. Si è tenuto ieri un nuovo incontro tra il Governo ed i sindacati sul tema delle pensioni. Lo scopo del vertice era quello di un confronto sui decreti attuativi delle misure sulle pensioni anticipate ed i lavoratori precoci, contenute nella Legge di Bilancio 2017. I sindacati si sono recati all’appuntamento con l’obiettivo dichiarato di ottenere un ampliamento della platea dei lavoratori che potranno alle pensioni anticipatamente, utilizzando l’Ape agevolata. Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, ha indicato le categorie per le quali si vorrebbero delle modifiche dei requisiti d’accesso: i lavoratori edili, gli addetti ad attività di facchinaggio e movimentazione merci, gli infermieri, i conduttori e il personale viaggiante dei treni, gli operatori d’igiene ambientale ed i lavoratori che accudiscono persone non autosufficienti.

Riforma delle pensioni: l’esito dell’incontro del 1 marzo tra Governo e sindacati.

Lo scorso vertice del 21 febbraio tra Governo e sindacati con tema le pensioni è stato sintetizzato dal segretario generale della Cgil, Susanna Camusso come” un incontro metodologico, di definizione degli appuntamenti e del metodo”. Per Ghiselli l’incontro tecnico tenutosi ieri è stato “interlocutorio ed è stato aggiornato al prossimo 13 marzo”. Il segretario confederale della Cgil ha aggiunto che ” Il Governo ha preso in esame il documento presentato unitariamente dal sindacato fornendo alcune risposte e riservandosi degli approfondimenti su altri punti”. Nel dettaglio, Ghiselli ha giudicato “positivo il fatto che sia stata accolta l’idea che per definire la platea dei beneficiari dell’uscita anticipata conti la mansione del lavoratore e non il settore dell’azienda”. “Positiva inoltre”, ha proseguito, “l’ipotesi di prevedere una franchigia nella determinazione dei sei anni di continuità in lavori gravosi”.”Rimane ancora non risolto, invece”, ha sottolineato il dirigente sindacale, “il problema dei disoccupati per scadenza di un contratto a termine”. Per quanto riguarda l’Ape volontaria il segretario confederale ha confermato “le nostre forti perplessità, a maggior ragione per la complessa procedura prevista, che affida alla banca troppi margini di discrezionalità”. “Se non ci sono ancora le condizioni per esprimere alcuna valutazione , è comunque positivo il metodo di confronto adottato”, ha concluso.

“Oggi è stato fatto un passaggio interlocutorio per dare il via libera alle misure previdenziali previste nella legge di bilancio del 28 settembre scorso, anche se alcune questioni poste dal sindacato hanno finora trovato una risposta ancora parziale e su altre il Governo si è riservato di effettuare un ulteriore approfondimento”. Lo ha dichiarato il segretario Confederale Cisl, Maurizio Petriccioli, a margine dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. “Ci sono risposte positive nella direzione di rendere pienamente esigibili alcune opportunità previste dall’intesa, come per il cumulo gratuito o per l’accesso all’ape volontaria o all’ape agevolata ma permangono alcuni ostacoli che rischiano di limitare la platea degli aventi diritto ai benefici previdenziali. Auspichiamo che il Governo li rimuova per consentire la rapida emanazione dei tre DPCM previsti dalla legge e l’accesso dei lavoratori e delle lavoratrici alle opportunità a cui hanno diritto”.

Per Domenico Proietti, segretario confederale della Uil:”L’incontro di oggi è stato proficuo ed è servito a esaminare i decreti attuativi del pacchetto previdenza contenuto nella Legge di Bilancio. Per la Uil è importante che i decreti diano a tutte le platee individuate la possibilità di accedere all’APE sociale, al pensionamento precoce ed alla positiva ricongiunzione dei contributi versati, senza vincoli interpretativi e restrittivi. “La Uil continuerà nei prossimi giorni a lavorare per rendere esigibili queste opportunità per tutti gli interessati. Un secondo appuntamento, che dovrebbe aprire la cosiddetta “fase 2”, è stato già fissato per giovedì 23 marzo, mentre giovedì 9 marzo governo, Cgil, Cisl e Uil si vedranno per il tavolo di confronto su ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro”,ha concluso.

Pensioni dei parlamentari. Le ultime novità.

Il movimento cinque stesse ha da tempo ingaggiato una lotta contro i privilegi di cui godono i parlamentari, tra cui le pensioni. Sul blog di Beppe Grillo sono riportate le motivazioni di tale battaglia: “Viviamo in un Paese dove ci sono ancora migliaia di esodati della legge Fornero, lavoratori che svolgono lavori usuranti che non riescono ad anticipare l’età pensionabile e ben 1 milione e mezzo di pensionati che percepiscono meno di 500 euro al mese vedendosi, in molti casi, costretti a rinunciare persino alle cure mediche. Una situazione drammatica, molto lontana dalla situazione che, invece, vivono gli “onorevoli”. Il loro trattamento pensionistico è un privilegio che il MoVimento 5 Stelle vuole abolire e dare loro lo stesso trattamento dei comuni mortali”. I pentastellati hanno presentato una proposta di delibera all’Ufficio di Presidenza di Camera e Senato che, secondo quanto affermato da Laura Bottici, portavoce del movimento, potrebbe essere discussa in tempi brevi. I cinque stelle hanno affermato:”Laura Boldrini ha garantito che calendarizzerà la proposta” di delibera che punta ad abolire i vitalizi, equiparando il trattamento pensionistico dei parlamentari a quello degli altri lavoratori “la prossima settimana in Ufficio di Presidenza alla Camera. Ci auguriamo che Grasso faccia altrettanto. Il primo obiettivo l’abbiamo raggiunto, ma stiamo in campana”.