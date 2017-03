Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli corti che donano extra-volume!

Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli corti per la primavera/estate 2017. L’aria di primavera si respira nell’aria e con essa la voglia di cambiamento, radicale o non che sia si deve cambiare! Protagonista indiscusso delle ultime tendenze in tema di capelli primavera /estate 2017 è il taglio cortissimo, ma chi non vuole rischiare tanto il taglio corto abbinato a mega ciuffi o frange sarà un’ottima alternativa: super chic e iper-femminile vi regalerà una chioma ricca di volume. Per quei capelli che mancano di tono è difficile avere una bella massa capillare. Oltre ai prodotti volumizzanti è importante non sbagliare taglio. Che non deve mai essere troppo scalato e di lunghezze diverse, dato che la forza di gravità farebbe tendere i capelli verso il basso, con il risultati di impoverire la chioma ulteriormente.

Tagli di capelli 2017: i tagli e i consigli per dare volume.

Il consiglio è di optare per tagli di capelli vivaci e sbarazzini, con mega ciuffi portati lateralmente o con frange. Via libera anche ai corti che accarezzano la testa. Infine, una tinta “fresca” dà l’illusione di avere i capelli più folti. La ricrescita crea degli antiestetici stacchi di colore che tolgono uniformità e quindi pienezza all’effetto finale della chioma.