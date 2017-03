Un passo dal cielo 4, cambio di programmazione: le anticipazioni della puntata di domenica 12 marzo 2017

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni ed il cambio di programmazione al 12 marzo 2017. Stasera, 2 marzo 2017, andrà in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 4, l’amata fiction Rai con Daniele Liotti. Dalla settimana prossima, però, Un passo dal cielo 4 non andrà più in onda di giovedì: durante questo giorno della settimana, infatti, la Rai manderà in onda la nuova fiction Sorelle, ed Un passo dal cielo 4 probabilmente verrà trasmesso la domenica sera vista l’imminente conclusione di Che Dio ci aiuti 4. Prima di scoprire le anticipazioni ufficiali della puntata che andrà in onda il 12 marzo 2017, vediamo cosa accadrà stasera.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera 2 marzo 2017.

Stasera, giovedì 2 marzo 2017, andrà in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 4. Secondo le anticipazioni ufficiali, un mistero si abbatterà su San Candido. Un cacciatore si reca in commissariato per denunciare il ritrovamento di un cadavere, ma il corpo sembra essere svanito nel nulla… Francesco ed Emma, intanto, continuano l’esperienza di convivenza nella palafitta, però ben presto si presenta un ex fidanzato di Emma… Vincenzo, intanto, si ritrova a dover vivere la sua vita senza Eva. Cristina prova a scuoterlo: vuole convincerlo a ricominciare una nuova vita e a fare nuove conoscenze… Per la sorella di Huber c’è un ritorno inaspettato: quello di Hansen, il suo ex fidanzato che l’ha lasciata senza scrupolo e senza tatto.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 12 marzo 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda domenica 12 marzo 2017, lo zio di Martino viene ritrovato tramortito in un bosco. Emma è partita per Roma per iniziare il suo nuovo lavoro, ed intanto alla palafitta di Francesco si presenta Livia in lacrime… Sarà successo qualcosa alla comunità? Francesco e Livia iniziano a passare del tempo insieme e si avvicinano sempre di più… Eva è tornata a San Candido, e ciò manda Vincenzo in confusione…