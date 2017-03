Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, 2 marzo 2017: un ritorno al passato per Emma

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, 2 marzo 2017. Stasera, giovedì 2 marzo 2017, andrà in onda una nuova puntata dela fiction con Daniele Liotti Un passo dal cielo 4. Nonostante l’addio del suo personaggio principale (Pietro, interpretato da Terence Hill) e di altri personaggi che erano entrati nel cuore dei telespettatori (Chiara, interpretata da Claudia Gaffuri, Assunta, interpretata da Katia Ricciarelli e Giorgio, alias Gabriele Rossi), Un Passo dal cielo 4 piace, e viene seguito con passione da moltissimi telespettatori, facendo registrare ottimi risultati in termini di share. A contribuire al successo della fiction sono delle trame avvincenti ed i panorami mozzafiato del magico Alto Adige. Vediamo insieme quelli sono le anticipazioni ufficiali della puntata di Un passo dal cielo 4 in onda stasera, 2 marzo 2017.

Un passo dal cielo 4, le anticipaziomie del 2 marzo: il ritorno di Hans.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 stasera, giovedì 2 marzo 2017, un mistero si abbatterà su San Candido. Un cacciatore si reca in commissariato per denunciare il ritrovamento di un cadavere, ma quando la polizia si reca sul posto segnalato il corpo sembra essere svanito nel nulla… Francesco ed Emma, intanto, continuano l’esperienza di convivenza nella palafitta. I due, già in sintonia dai primi giorni di conoscenza, sembrano sempre più affiatati, finché alla palafitta non si presenta una vecchia conoscenza di Emma… Vincenzo, intanto, si ritrova a dover vivere la sua vita senza Eva, ma non è mai solo: a stargli accanto è Cristina, che prova a convincerlo a ricominciare una nuova vita e a fare nuove conoscenze… Per la sorella di Huber c’è un ritorno inaspettato: quello di Hansen, il suo ex fidanzato che l’ha lasciata senza scrupolo e senza tatto.