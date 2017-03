Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco la nuova tronista del programma!

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la nuova tronista del trono classico. Nella registrazione di oggi del programma di Uomini e Donne arriverà la nuova tronista donna pronta a innamorarsi. Le anticipazioni ci fanno sapere che il giorno 2 marzo 2017 verrà registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, come svelato dal profilo Instagram del programma, sarà presentata la tronista. Pochissimi indizi e tanti rumors, si mormora infatti che sul trono rivedremo un volto conosciuto, magari Martina Luchena che era andata via prima che il trono di Riccardo finisse. La corteggiatrice aveva lasciato Riccardo che poi aveva scelto Camilla. Sono tante le ipotesi che vengono fatte ma probabilmente, come è già successo con Marco, la tronista non sarà una persona conosciuta dal pubblico. E in effetti i fan del programma di Canale 5 sperano proprio di non vedere una ex corteggiatrice e sperano di trovare una ragazza acqua e sapone poco interessata al mondo dello spettacolo e pronta invece a innamorarsi.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le rivelazioni di Michele.

Oggi, 2 Marzo 2017, nella puntata di Uomini e Donne, andrá in onda la seconda parte del trono over. La dama torinese Gemma ha ripreso a frequentare il cavaliere Michele, che sembrava fare il doppio gioco con Gemma e Cristina. Successivamente negli studi di Uomini e Donne fa il suo ingresso anche quest’ultima, che a differenza di Gemma ha però deciso di stoppare la conoscenza. Oggi sentiremo le rivelazioni che Cristina farà in studio su quanto le avrebbe detto Michele riferendosi a Gemma. Parole e affermazioni pesanti tanto che la dama in lacrime lascerà lo studio. A consolarla prima Giorgio e poi a anche Michele che però verrà cacciato via.