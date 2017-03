Verissimo: anticipazioni ed ospiti di sabato 4 marzo 2017

Verissimo, anticipazioni ed ospiti. Sabato 4 marzo 2017 torna una nuova puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La puntata andrà in onda, come di consueto, a partire dalle ore 16.30 e sarà ricca di ospiti. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana si tornerà a parlare de Il segreto, l’amatissima fiction spagnola che da anni tiene milioni di telespettatori incollati allo schermo. Non è ancora trapelato il nome dell’ospite in studio, ma non appena verrà reso noto, ve lo comunicheremo. Ma ci sono altri ospiti che sono attesi nello studio di Verissimo. Vediamo di chi si tratta…

Verissimo, anticipazioni: ospite in studio Michele Bravi.

Verissimo torna con una nuovissima puntata ricca di ospiti ed interviste sabato 4 marzo 2017 a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. Le ultime anticipazioni ci fanno sapere che Silvia Toffanin ospiterà nello studio di Verissimo Michele Bravi, reduce da Sanremo 2017 con un bellissimo brano che si è classificato al quarto posto. Il cantante ripercorrerà le tappe della sua carriera, dall’ascesa grazie ad xFactor al momento di buio, fino alla rinascita e al nuovo singolo Il diario degli errori. Le ultime anticipazioni ci fanno sapere che si tornerà a parlare anche dell’Isola dei Famosi 2017, con la presenza dell’ultimo eliminato in studio, il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. C’è da aspettarsi anche la presenza di Massimo Ceccherini? Non ci resta che seguire questa nuova puntata di Verissimo per scoprirlo!