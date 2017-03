Amici 2017 Ed. 16: ultime anticipazioni, il primo allievo ammesso al serale…

Amici 2017 Ed. 16, ultime anticipazioni. Oggi venerdì 3 marzo 2017 è stata registrata una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16, che andrà in onda domani sabato 4 marzo 2017 a partire dalle ore 14.10 su Canale 5. La puntata è stata ricchissima di eventi e finalmente abbiamo il nome del primo allievo che ha avuto la possibilità di accedere alla fase serale. Secondo le ultime anticipazioni mancano davvero pochissimi giorni al serale, il quale dovrebbe partire il 25 marzo, e gli allievi della scuola di Amici 2017 Ed. 16 stanno cercando con tutte le loro forze di conquistare la tanto ambita maglia verde che gli permetterà di accedervi. Nella puntata di Amici 2017 Ed. 16 registrata oggi è stato reso noto il nome del primo allievo di Amici 2017 Ed. 16 a passare al serale; Lo Strego ha conquistato la maglia verde ed è ufficialmente al serale!

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni: Lo Strego al serale!

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali Lo Strego è il primo allievo ad aver ottenuto l’accesso al serale di Amici 2017 Ed. 16, grazie alla sfida interna. I ragazzi hanno infatti la possibilità di sfidare tre compagni e di venir giudicati da un giudice esterno; nel caso in cui si vinca contro tutti e tre, si passa direttamente al serale. Secondo le ultime anticipazioni Lo Strego ha sfidato i nuovi arrivati Serena e Rosario, per poi passare a Mike Bird. Avendo vinto in tutti e tre i casi, Lo Strego vola al serale!