Amnistia e indulto, carceri, ultime news oggi 3 marzo 2017: Orlando convoca per oggi i provveditori!

Carceri e suicidi, le risposte di Andrea Orlando. l ministro della Giustizia Andrea Orlando ha risposto all’interrogazione del deputato di Scelta civica Luca D’Alessandro sui dati relativi ai casi di suicidio, di tentato suicidio e di autolesionismo verificatisi negli istituti penitenziari.Il deputato, durante il question time della Camera, ha posto anche l’attenzione sul sovraffollamento indicando una quota consistente di detenuti in attesa di giudizio. Il ministro Orlando ha risposto che i drammatici eventi di questi giorni riportano all’attenzione i casi di autolesionismo e i gesti estremi che portano alla morte, ma ha tenuto però a precisare che nell’ultimo triennio i casi di suicidio sono diminuiti e che la situazione, in generale, è lievemente migliorata. Un fenomeno, tiene comunque a sottolineare il ministro, che non è da sottovalutare e impone uno sforzo da parte di tutti gli attori del mondo penitenziario.

Carceri, ultime news. Orlando convoca i provveditori per oggi!

Il Guardasigilli ha ricordato che, alla luce delle analisi degli Stati generali dell’esecuzione penale, il 5 maggio aveva indirizzato una direttiva al Dap per predisporre un piano di intervento per scongiurare i suicidi. Su Il Dubbio era stata riportata la direttiva che prevedeva, infatti, lo sviluppo di opportune misure di osservazione del detenuto, differenziate a seconda della fase trattamentale e con particolare attenzione ai soggetti tossico-alcool dipendenti; una adeguamento degli spazi detentivi destinati all’accoglienza dei soggetti a rischio, secondo criteri moderni e rispettosi della dignità della persona; l’organizzazione di programmi formativi specifici per tutti gli operatori, favorendo l’interazione anche con coloro che da esterni operano nell’Istituto. Al question time, Orlando ha annunciato che per il 3 marzoha convocato un incontro con tutti i provveditori regionali per fare il punto della situazione sugli interventi predisposti dalla sua direttiva. Inoltre ha annunciato che sono in corso accertamenti amministrativi sui casi di suicidio nel carcere bolognese della Dozza e quello napoletano di Poggioreale.

Amnistia e indulto, carceri: il leader radicale Rita Bernardini prosegue lo sciopero della fame.

La leader radicale Rita Bernardini, in sciopero della fame da 25 giorni nell’intervista di ieri al Tempo dichiara che le risposte di Orlando in aula sui numeri delle galere italiane non l’hanno convinta: “Devo dire che neppure ha tutti i dati aggiornati, per il 2017 ha parlato di 10 suicidi ma proprio oggi ce ne è stato uno nuovo di un ragazzo egiziano di 30 anni a Caltanissetta”. L’esponente dei Radicali torna a parlare anche dell’amnistia per la Repubblica e anche la marcia della domenica di Pasqua del 16 aprile prossimo: “Basterebbe che la gente sapesse, per esempio, che ci sono circa 8mila detenuti attualmente in carcere che devono farsi meno di un anno di carcere per capire l’importanza dell’indulto e basterebbe comunicare che se si fa un provvedimento di amnistia per reati minori il risultato sarà di liberare, finalmente, le scrivanie dei magistrati da un carico enorme, spesso destinato comunque alla prescrizione, senza che in realtà si scarcerino detenuti pericolosi per la società. Anzi, senza le loro cause penali, sarebbe più facile dedicarsi a inchieste più importanti e a imputati potenzialmente più pericolosi”.