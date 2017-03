Anticipazioni Beautiful, la settimana del 6, 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 2017. Steffy e Wyatt, Bill e Brooke: chi si lascia e chi si prende!

Anticipazioni Beautiful, tutte le trame della settimana del 6, 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 2017 – «Emozioni marzoline a go go!» – Arrivano per la settimana a venire – più sconvolgenti che mai – le anticipazioni di Beautiful, che ci rivelano che cosa accadrà nelle prossime puntate della madre di tutte le soap, quelle che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 6 marzo a sabato 11 marzo 2017. Eccole, vediamole insieme: innanzitutto Bill Spencer si rifiuta di cedere a Katie le sue quote azionarie della Forrester Creations.

«Una doppia proposta di Bill a Brooke…» Anticipazioni Beautiful, tutte le trame della settimana del 6, 7, 8, 9, 10 e 11 marzo 2017

Ma secondo le anticipazioni di Beautiful il magnate non si ferma qui. Ecco infatti che quando riceverà la visita di Brooke, fa alla sua amata Logan una proposta di scambio: le cederà il 12.5% delle quote Forrester solo se lei accetterà di diventare sua moglie! Nel frattempo precipita la situazione del matrimonio del giovane Spencer. Infatti, dopo che Steffy lo ha lasciato, Wyatt, scosso e amareggiato, va a litigare furiosamente con Quinn che continua a ribadire di non voler rinunciare ad Eric per non rovinare la sua felicità ritrovata! Intanto tra Sasha e Thomas c’è molta sintonia, mentre Liam riparte alla riconquista di Steffy!