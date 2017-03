Anticipazioni Una vita – Acacias 38, la settimana del 6, 7, 8, 9 e 10 marzo 2017: Sgherri ed energumeni…

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, tutte le trame della settimana del 6, 7, 8, 9 e 10 marzo 2017 – «Marzo porterà sconvolgimenti a go go!» – Sconvolgenti a dir poco, arrivano le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, basate sulla trama delle puntate che ci tengono compagnia nel daytime della rete ammiraglia del Biscione – Canale 5 – da lunedì 6 a venerdì 10 marzo 2017. Ebbene, tali anticipazioni rivelano che Cayetana, dopo aver scoperto di essere figlia di Fabiana, frana psicologicamente e sprofonda nel tunnel della depressione. Così terribile è il suo crollo, che Celia e Ursula, preoccupate per la sua salute, valutano che è il caso di portarla in ospedale.

Secondo le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38, la corsa al nosocomio delle tre donne offre il destro a Teresa Sierra di introdursi nella camera della falsa Sotelo Ruz e di entrare in possesso di un ciondolo molto significativo per lei. Ma Teresa, quando lascia la stanza alla fine della ‘perquisizione’, dimentica nella camera della donna, che le ha usurpato l’identità, la sua borsetta, dettaglio importante che permetterà ad Ursula di scoprire che lei è stata lì! Nel frattempo Mauro non se la sente di lasciare Humildad, mentre Maximiliano viene aggredito dagli sgherri del dottor Malia. Dopo il bacio, Martín chiede a Casilda di diventare la sua fidanzata ufficiale. Tuttavia il loro idillio è rovinato dall’arrivo in Calle Acacias di un tale, un energumeno di nome Calanda…