Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno avuto un maschietto di nome Stefano

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, genitori di un maschietto. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori. Il 28 febbraio, infatti, è nato il loro primo figlio, un bel maschietto. Secondo quanto riportato dal magazine spagnolo Hola!, al piccolo è stato dato il nome di Stefano, come il padre di Pierre scomparso tragicamente nel corso di una gara di off-shore, quando il giovane aveva appena tre anni. Le immagini pubblicate sul settimanale “Chi” della scorsa settimana mostravano Beatrice Borromeo all’uscita da un ristorante a Montecarlo, in compagnia di un’amica. Il pancione che neanche l’abbigliamento casual riusciva a celare, non lasciava adito a dubbi che la gravidanza fosse nella fase conclusiva. Caroline di Monaco ha dunque un altro nipotino, il quarto, dopo Raphael figlio di Charlotte, Sasha ed India, figli di Andrea. Beatrice e Pierre non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia ed hanno assicurato che il nuovo nato sarà il primo di una lunga serie di piccoli “Casiraghi”.

E’ nato il figlio di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi.

Il primo figlio di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo è nato il 28 febbraio 2017, all’ospedale Principessa Grace di Montecarlo, dove sono nati tutti gli illustri piccoli membri del Principato. L’annuncio della nascita del piccolo è stata data dalla zia, Matilde Borromeo, sorella di Beatrice, su Instagram con queste parole: “28/02/2017, una nuova data da aggiungere nel calendario della nostra famiglia”. Sullo sfondo della foto si vede il principato di Monaco e degli inequivocabili cuori azzurri. In un comunicato ufficiale Carolina di Monaco e Paola Marzotto, madri rispettivamente di Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, hanno assicurato che la neo-mamma ed il piccolo godono di ottima salute.

