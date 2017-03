Claudia Gerini: le ultime news e il look dell’attrice

Andrea Preti e Claudia Gerini fotografati insieme: ecco le dichiarazioni di lui. Andrea Preti Claudia Gerini sono stati paparazzati insieme. A pubblicare le foto ci ha pensato il settimanale ‘Chi’. Tra i due c’è in corso una love story? Ecco le dichiarazioni di Andrea Preti a Novella 2000 dove ha raccontato delle sue emozioni in questo periodo : “Non voglio parlare del mio privato, sono state dette cose troppo cattive. Voglio che sia rispettata la mia privacy, già troppo violata. Posso solo dire che questo è un periodo molto felice sia in amore, sia sul lavoro”, poi aggiunge: “L’amore vero resiste a tutto, ai pregiudizi, a ogni freno. Molti uomini più giovani della partner sono considerati dalle stesse donne più maturi della loro età. Poi la bellezza fisica del ‘toy boy’ col tempo sfiorisce. Invece l’amore resiste nel tempo, perché amare vuol dire scegliere un sentimento che vive oltre l’aspetto fisico”. I riferimento al rapporto con la Gerini non mancano.

Claudia Gerini: il suo look glamour chic.

Claudia Gerini come taglio di capelli per la primavera estate 2017 opta per un bob che sfiora le spalle con base scura e color caramello che appare verso la fine. Portato con fila centrale e una leggera ondulazione è capace di donarle un look davvero chic e glamour a tempo stesso.