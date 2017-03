Collezione primavera/estate 2017: ecco tutti i coloratissimi accessori estivi firmati Desigual e Marella

Collezione primavera/estate 2017: gli accessori estivi firmati Desigual. Siamo già immersi nel clima primaverile e il desiderio di sfoggiare colori vivaci si fa sempre più forte. Il brand Desigual lancia proposte di foulard e bracciali collane e orecchini dai colori vivaci e sgargianti, perfetti per la nuova stagione. Molto chic il foulard rettangolare da donna con una stampa molto primaverile, leggero e molto morbido al tatto. Per chi ha voglia di mare ecco il bracciale a forma di corallo da donna con abbinati gli orecchini a forma di corallo da donna e la maxi collana a forma di corallo con varie parti unite tra loro. Altra proposta davvero glamour è il foulard bianco con una stampa ad acquarello coloratissima, leggero e molto morbido al tatto. Il set di braccialetti dorati da donna dal design molto particolare daranno luce ai vostri polsi. Il foulard rettangolare nero con stampa è davvero molto chic.

Collezione primavera/estate 2017: le proposte del brand Marella.

Il brand Marella propone raffinatissimi foulard in twill di seta in diverse e colorate fantasie. Anche la proposta di stole non passa in secondo piano con articoli in misto lana, leggera e calda, stampati con fiori effetto dipinto a mano e stole in viscosa con stampa a fiori etnici, dai profili con frange.

