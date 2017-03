Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi, 3 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 ed. 12, il daytime al 3 marzo 2017: Raz si prende cura di Imma. Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Raz Degan trascorre molto tempo con Imma Battaglia. Il modello rispetta in pieno il suo compito, si prende cura dell’ospite e cerca di soddisfare ogni suo bisogno, permettendole addirittura di dividere la sua capanna. Imma è felice dell’accoglienza da parte di Raz, ed esprime tutta la sua gratitudine con l’amica Eva Grimaldi. Questo clima sereno, però, è presto minato dal problema cibo…

Isola dei famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 3 marzo 2017: niente verdure per i naufraghi dell’Isola.

Il cibo è da sempre il problema più grande all’Isola dei Famosi 2017. La scorsa settimana i naufraghi hanno avuto disponibilità di verdure fresche, che però per questa settimana non avranno in dotazione. I naufraghi potranno disporre di un nuovo sacco di riso e di un set da pesca. Dovranno dunque rimboccarsi le maniche per evitare di mangiare solo una piccola porzione di riso bianco. Raz decide di costruire una diga: il tempo non è dei migliori, e le onde porteranno sicuramente a riva dei pesci che possono essere usati come esca. Come se la caleranno i naufraghi? Attendiamo il prossimo daytime!