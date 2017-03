La prova del cuoco, il cooking show condotto da Antonella Clerici: le anticipazioni della puntata del 3 Marzo 2017

La prova del cuoco: il cooking show condotto da Antonella Clerici. Nuova puntata de La prova del cuoco, quest’oggi, alle 11:50 su Raiuno. Tra una battuta ed un saggio consiglio culinario gli chef dell’amato cooking show condotto da Antonella Clerici proporranno come sempre invitanti ricette. La prova del cuoco si rinnova senza mai tradire il suo pubblico: dalle note della sigla, fino ad arrivare ai giudici della gara tra pomodoro rosso e peperone verde, passando per i tanti momenti del programma. Dopo l’illustrazione delle diverse ricette che andranno dall’antipasto al dolce, intorno alle 13.00, prenderà vita la classica gara tra pomodoro rosso e peperone verde, la cui fondamentale novità consiste nella presenza di un illustre presidente di giuria che varierà di settimana in settimana.

La prova del cuoco: le anticipazioni di oggi venerdì 3 Marzo 2017.

Nella puntata di ieri abbiamo assistito all’ultimo ottavo di finale del torneo dell’uovo d’oro Luigi Gandola e Marco Bottega: riso e filetti di pesce persico contro ravioli di faggiano con salsa di bietoline e foglie di rapa scottata. Il giudice, come sempre, è Gianfranco Vissani e Marco Bottega ha vinto la gara. Presto conosceremo tutte le novità, le anticipazioni e news della puntata di oggi venerdì 3 Marzo 2017 de La prova del cuoco.