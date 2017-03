Riforma pensioni, oggi 3 marzo 2017: le ultime novità su pensioni anticipate, Ape, rivalutazione, diritti acquisiti, pensioni scuola, previdenza complementare e pensioni dei parlamentari

Riforma delle pensioni, Ape. Nel corso dell’ultimo vertice che si è tenuto tra il Governo ed i sindacati sulle pensioni, quest’ultimi speravano di ottenere qualcosa di più. L’incontro è stato definito, infatti, come “interlocutorio”. Gli argomenti sul tavolo, quali le pensioni anticipate mediante Ape ed Ape social, saranno riesaminati il prossimo 13 marzo. Rimangono le perplessità della Cgil sull’Ape volontaria,la misura per le pensioni anticipate finanziata con prestito da restituire in vent’anni, soprattutto per quanto riguarda la funzione delle banche.

Quello che viene sottolineato dagli esponenti del Governo è che l’adesione all’Ape è una scelta personale, non un obbligo. Il Ministro del lavoro Giuliano Poletti ha chiarito che, in ogni caso, il cittadino potrà scegliere la banca con la quale stipulare il prestito all’interno di una lista di istituti convenzionati con lo Stato, certo di vedersi applicate da tutti le stesse condizioni economiche. Il Ministro ha anche precisato che, in caso di premorienza, l’aver stipulato un’assicurazione all’atto di adesione all’Ape volontaria, garantisce la restituzione di quanto dovuto alla banca. Il rapporto che viene stipulato tra le banche ed i lavoratori che decideranno di accedere alla pensione in maniera anticipata mediante l’Ape, rimarrà una questione personale, che non comporterà l’intervento di altre persone. Pensioni di reversibilità ed eredità non sono a rischio, ha ribadito Poletti..

Pensioni scuola: la fuga degli insegnanti.

Le pensioni del comparto scolastico stanno subiranno un’impennata. Analizzando i dati forniti dal Miur, ancora provvisori, si osserva un aumento delle richieste di pensionamento dei docenti del 50%, come segnala Repubblica. Pino Turi , segretario generale di Uil scuola, non è particolarmente colpito dai dati: “Il dato numerico non mi meraviglia: la maggior parte degli insegnanti di oggi è stata assunta negli anni Ottanta e sta maturando i requisiti per andare in pensione. Ma restare nella scuola, oggi, non è facile”. Per Lena Gissi, segretario generale di Cisl scuola:”La fuga dalla scuola è un segnale profondo del disagio che il docente vive. La mortificazione alla quale è sottoposto il personale, produce indifferenza e disaffezione. Ora bisogna invertire la tendenza”. Non sembra profilarsi, però un allarme dovuto al rischio di cattedre scoperte in quanto, rassicura il Miur, devono ancora essere assegnate le cattedre ai vincitori dell’ultimo maxi concorso e saranno svuotate le graduatorie ancora attive.

Previdenza complementare. L’adesione nel settore pubblico è del 7%.

In tema di pensioni e di previdenza complementare, la Uil segnala che tasso di adesione per i dipendenti del settore pubblico è intorno al 7%. Per questi dipendenti che si iscrivono ai fondi pensione negoziali (e non solo) continua a trovare applicazione la disciplina anteriore al decreto legislativo n. 252 del 2005, vale a dire quella di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, con alcune modificazioni e disposizioni speciali. Questa disciplina prevede un trattamento fiscale non incentivante come quello dei lavoratori del settore privato e diverse regole di mobilità tra forme di previdenza complementare e di accesso alle prestazioni. Questa diversità di regole è una (non la sola) causa del minor numero di adesioni ai fondi pensione dei dipendenti pubblici. La Uil ritiene urgente l’attivazione di tutte le iniziative necessarie per diffondere e sviluppare la previdenza complementare.

Tra queste ritiene fondamentali: l’armonizzazione delle discipline a cominciare dall’equiparazione del trattamento fiscale. In questo modo verrebbero meno quelle disparità di trattamento che non trovano giustificazione alcuna nella specificità del rapporto di lavoro pubblico ed i lavoratori pubblici avrebbero le stesse regole di accesso previste per i privati, compresa la possibilità di iscrivere i familiari a carico al proprio fondo negoziale di riferimento; la possibilità, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, di aderire rimanendo in regime di trattamento di fine servizio (Tfs) senza dover trasformare questa prestazione in Tfr e con la facoltà di destinare al fondo pensione il solo contributo datoriale ed il Tfs (in tutto o in parte) alla fine del rapporto di lavoro; la possibilità per il lavoratore di esercitare l’opzione per la trasformazione del Tfs in Tfr anche in una fase successiva all’adesione al fondo pensione; l’adesione contrattuale, con sola contribuzione a carico del datore di lavoro, sul modello delle adesioni contrattuali del settore privato (pe ccnl del settore edilizia), fermo restando il carattere aggiuntivo delle risorse necessarie rispetto a quelle individuate dall’accordo quadro del 30 novembre 2016 per il rinnovo della parte economica dei contratti del pubblico impiego; l’informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori, anche con un nuovo semestre di comunicazione sulla destinazione del Tfr, sul modello di quello del 2007 il silenzio assenso, da estendere anche i lavoratori del settore pubblico (che all’epoca non vennero coinvolti) e da ripetere periodicamente.

A questo andrebbe aggiunto l’impegno delle amministrazioni datrici di lavoro ad informare i propri dipendenti. Su queste proposte la Uil chiede che si apra il confronto, pronta a condividerle ed a migliorarle insieme con tutti gli attori istituzionali e sociali ma con la consapevolezza che occorre partire subito e che ulteriori ritardi non sono ammissibili.

Pensioni e diritti acquisiti. Il punto di Elsa Fornero.

L’ex Ministro del lavoro Elsa Fornero ha affrontato il tema delle pensioni a DiMartedì. La professoressa Fornero si è soffermata, in particolare, sulle pensioni contributive e retributive e sui privilegi pensionistici acquisiti. Dopo aver chiarito che è impossibile procedere ad un ricalcolo di tipo contributivo di tutte le pensioni in essere, ha sottolineato che l’unica strada di equità che andrebbe intrapresa è quella di una sorta di “pacificazione” che prevede un contributo di solidarietà da prelevare sulle pensioni più ricche. “Se il mio diritto acquisito è pagato da qualcuno che è più povero di me, credo che sia lecito, anzi costituzionalmente fondato il fatto che questo diritto venga messo in discussione”, ha affermato.

Rivalutazione delle pensioni. L’iniziativa dell’Usb.

L’unione sindacale di base ha promosso un’iniziativa pubblica incentrata sulle pensioni, che si terrà martedì 7 marzo. L’Usb di Ascoli Piceno, in seguito alle diffide inviate all’Inps per conto dei propri pensionati ed al prossimo ricorso giudiziale ha organizzato una manifestazione dei pensionati per rivendicare il totale adeguamento delle pensioni a seguito del blocco degli aumenti sancito nel 2011 dal Governo Monti. Si legge nel volantino diffuso dall”Usb:” A difesa delle pensioni, della previdenza pubblica, della pensione per tutti attraverso uno scontro sociale che imponga una pensione dignitosa per tutti ed una redistribuzione della ricchezza in favore delle pensioni più basse”.

Pensioni dei parlamentari. L’analisi di Giuliano Cazzola.

Le pensioni dei parlamentari, percepite come dei privilegi, sono un tema di grande attualità in questi giorni, grazie alla proposta del Movimento cinque stelle che mira ad abolire i vitalizi, equiparando il trattamento pensionistico dei parlamentari a quello degli altri lavoratori .Da “le formiche.net” Giuliano Cazzola, economista ed esperto di previdenza, ha osservato:”Basterebbe un po’ di fantasia e di cultura previdenziale per risolvere il problema una volta per tutte ricorrendo alle medesime regole valide per tutti i lavoratori e chiudendo così, per sempre, un’infinita polemica”. “Nell’ordinamento vigente non esistono (se non in casi eccezionali) forme di reddito che non siano sottoposte tanto al prelievo fiscale quanto alle ritenute previdenziali e che non concorrano, quindi, a determinare un trattamento pensionistico. Sarebbe assurdo se il principio non valesse soltanto per le indennità dei parlamentari, dei consiglieri regionali e, in generale, degli eletti. Si dovrebbe istituire, nei bilanci delle Camere, una gestione-stralcio che si prenda, necessariamente, a carico i trattamenti già erogati, magari ricorrendo ad una contribuzione di solidarietà di carattere strutturale”, ha aggiunto.

Per Cazzola:”I neo eletti (e quelli che già sono nel regime contributivo) dovrebbero essere iscritti alla Gestione separata dell’Inps, secondo le regole vigenti e alle condizioni stabilite per la loro posizione”. “La riforma Fornero ha poi aggiunto, per coloro che sono interamente nel contributivo, una sorta di pensione anticipata a 63 anni purché i versamenti accreditati (per almeno 20 anni) consentano di raggiungere una pensione pari a 2,8 volte l’assegno sociale. Grazie al metodo contributivo, un giovane deputato, non più rieletto, si porterebbe appresso il proprio ammontare, aggiungendolo poi a quello maturato nella nuova attività. Gli altri avrebbero un assegno supplementare se già pensionati o una seconda pensione se iscritti, per la professione svolta, ad altra gestione obbligatoria. Tutto come gli altri italiani”, ha concluso.