Serie A, le partite della 27° giornata: formazioni, diretta TV e ultime news. Queste sono le partite della 27° giornata di Serie A, previste per il weekend del 4 e 5 marzo 2017. Domani, sabato 4 marzo 2017, si giocano tre anticipi: alle 15:00 il big match Roma-Napoli, allo Stadio Olimpico di Roma, alle 18:00 Sampdoria-Pescara, allo Stadio Marassi di Genova, e alle 20:45 Milan-Chievo, allo Stadio San Siro di Milano. Il primo anticipo prevede lo scontro diretto tra la seconda (59 punti) e la terza (54 punti) del campionato in un clima incandescente per diversi motivi.

Entrambe le squadre hanno perso l’andata delle semifinali di Coppa Italia, rispettivamente contro Juventus e Lazio. Sarri schiererà il 4-3-3 con Mertens falso nueve, supportato da Callejon e Insigne. Panchina per Milik e Pavoletti. Nella Roma torna De Rossi titolare, al posto di un deludente Paredes che non ha brillato in Coppa Italia. Ancora panchina per Diego Perotti, che ad inizio stagione sembrava essere un punto fermo dello scacchiere giallorosso. L’argentino paga l’avanzamento tattico di Nainggolan e il ritorno di Salah dalla Coppa d’Africa.

La Sampdoria di Giampaolo giocherà col 4-3-1-2, con Praet trequartista alle spalle di Quagliarella e Muriel. Il Pescara di Zeman è alla disperata ricerca di punti-salvezza: 4-3-3 per l’allenatore boemo, che schiererà Benali e Caprari ai lati di Cerri. Panchina per Muntari. Il Milan dovrà concentrarsi sulla gara da giocare, dimenticando le polemiche legate al closing. Suso, Bacca e Deulofeu giocheranno titolari, ma Montella potrebbe dare un’occasione a partita in corso a Lapadula e Ocampos. Il Chievo farà a meno di Pellissier, ancora out, ma recupera Inglese.

Diretta TV: Premium Sport trasmetterà solo Roma-Naoli e Milan-Chievo, mentre Sky Calcio trasmetterà anche Sampdoria-Pescara. Domenica si giocheranno Atalanta-Fiorentina (12:30), Udinese-Juventus, Cagliari-Inter, Torino-Palermo, Empoli-Genoa, Crotone-Sassuolo (tutte alle 15:00), Bologna-Lazio (20:45). Questa è la classifica aggiornata:Juventus 66, Roma 59, Napoli 54, Atalanta 51, Lazio 50, Inter 48, Milan 47, Fiorentina 41, Torino 36, Sampdoria 35, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 26, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 13, Pescara 12.