Tendenze capelli primavera estate 2017: tutti i colori ed i tagli di capelli più belli

Tendenze capelli primavera estate 2017. Le tendenze capelli primavera estate 2017 vedono la presenza di un look tanto apprezzato quanto facile da realizzare. Le tendenze moda richiamano infatti gli anni ’70 e lo stile bohemiene dell’epoca, caratterizzato da pieghe mosse e disordinate. Lo stile messy è appunto di grandissima tendenza in questa primavera estate 2017 ed i tagli di capelli proposti richiamano questo look tanto disordinato quanto facile da ottenere. I tagli di capelli del 2017 privilegiano quindi scalature, più o meno evidenti, per mettere in risalto il naturale movimento dei capelli. Il messy style è presente sui capelli lunghi, così come sui medi e sui corti, basta scegliere il taglio più adatto a noi.

Tendenze capelli primavera estate 2017: i biondi cercano le sfumature del sabbia e del platino…

L’effetto baciati dal sole e dal mare è super ricercato anche nei colori capelli della primavera estate 2017, con effetti naturali e schiariture che richiamano le giornate passate in spiaggia. Per quanto riguarda i capelli biondi spopolano i colori freddi, con sfumature che vanno dal sabbia al platino, miscelati con sapienza per un look estremamente naturale. I castani si scaldano con giochi di luce che vanno dal miele, al cannella, al caramello, anche in questo caso in maniera iper naturale. Il biondo con sfumature rosate, il cosiddetto oro rosa, è estremamente di tendenza in questa primavera estate 2017, così come le varie sfumature di rosso, in particolar modo i ramati e il biondo irlandese.