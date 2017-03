Tendenze moda primavera estate 2017: tutte le scarpe di tendenza della prossima stagione

Le tendenze moda primavera estate 2017 ci propongono numerosissimi modelli di scarpe da abbinare per ogni occasione. Le tipologie proposte si adattano ai gusti di tutte le donne, dalle più raffinate e classiche alle più audaci. Uno dei modelli più fashion di queste tendenze moda primavera estate 2017 è infatti il mocassino, declinato sia in versione maschile, che in versione alta e super femminile. La particolarità di questo modello di scarpe risiede in questo caso nella scelta dei colori e dei materiali con cui sono stati realizzati; giallo, fucsia, rosso, rosa ed argento sono i colori di tendenza, mentre per quanto riguarda i materiali pelle e camoscio sono i favoriti.

Tendenze moda primavera estate 2017: le scarpe di stagione, tra mocassini e sabot…

Per quanto riguarda i mocassini alti di questa primavera estate 2017 spopolano anche l’animalier ed i colori metallici, con applicazioni evidenti e borchie. Proprio le borchie sono delle grandi protagoniste di queste tendenze moda primavera estate 2017 ed hanno spopolato anche nella scorsa stagione; rendono un paio di scarpe banale uniche nel loro genere e sono facili da abbinare a tanti look differenti. Ballerine e scarpe col tacco borchiate sono un vero must have di stagione. Altri modelli di scarpe proposte in questa primavera estate 2017 sono le classiche platform, che ritornano in voga anche nella versione sabot, dopo anni nel dimenticatoio. Le slip on si riconfermano al centro di queste tendenze moda, insieme a modelli classici come le francesine.