Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: ecco le due nuove troniste Desirèe Popper e Rosa Perrotta

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: la tronista Desirèe Popper. Ed ecco che prende il via il trono rosa del programma di Uomini e Donne. Desirée Popper e Rosa Perrotta affiancheranno Luca Onestini e Marco Cartasegna. Ma conosciamole meglio. Desirèe Popper ovvero colei che recentemente ha perso il ballottaggio con Giulia Calcaterra per naufragare sull’Isola dei famosi 2017. Non è stata però per lei l’unica apparizione in tv, i più attenti la ricorderanno anche per la sua apparizione al Grande Fratello 14, quando fece il suo ingresso nella Casa con lo speciale compito di “tentatrice segreta”: in una settimana doveva far perdere la testa a Livio Parisi, impresa che la 28enne modella brasiliana sembrava aver tutti i numeri per portare a termine. Peccato che poi qualcosa andò storto e si ritrovò tra le braccia di Alessandro Calabrese.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: la tronista Rosa Perrotta.

La seconda tronista è Rosa Perrotta, 28enne salernitana da 2 anni a Roma che fa la modella ma tiene a precisare che ha anche una Laurea in Management strategico conseguita con 110 e lode. “Una bella donna deve essere doppiamente intelligente per mettere a tacere i pregiudizi che ci sono sulla bellezza” dice, e nel futuro si vede una mamma in carriera perché è ambiziosa e ha lavorato duramente per fare quello che fa.