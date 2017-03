Amici 2017 Ed.16 anticipazioni e diretta di oggi sabato 4 marzo: ospite Sergio Sylvestre. In onda oggi su Canale 5 alle 14.10 come ogni sabato lo speciale di Amici 2017 Ed.16 con le sfide tra i ragazzi della scuola, gli ospiti ed i confronti per ottenere un posto al Serale. Seguiremo su Contattonews passo dopo passo la puntata, con tutti gli aggiornamenti e le novità sui talenti della scuola di Maria De Filippi. Ecco le ultime news su Amici 2017 Ed.16.

Amici 2017 Ed.16 anticipazioni e diretta di oggi: le ultime news.

Oggi 4 febbraio 2017 la puntata pomeridiana del sabato di Amici 2017 Ed.16. Tutto pronto per le coreografie e le esibizioni della sfida tra Tassorosso e Senza Piani. Intanto c’è già un allievo che è stato ammesso al Serale di Amici 2017 Ed.16 che vedremo in prima serata in primavera su Canale 5. Indovinate chi è? Non vogliamo anticipare nulla… Molto attesi i confronti di canto e di ballo ma vedremo con probabilità anche qualche altra richiesta di ammissione al Serale di Amici 2017 Ed.16 con il parere della commissione. Ospite di oggi è Sergio Sylvestre, vincitore della precedente edizione, che ad Amici 2017 Ed. 16 che ha portato a Sanremo 2017 il brano “Con Te”.

