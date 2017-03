Amici 2017 Ed. 16: ultimissime anticipazioni sabato 4 marzo, ospiti e primo allievo del serale

Amici 2017 Ed. 16, ultime anticipazioni, ospite e primo allievo al serale. Oggi sabato 4 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 con la conduzione di Maria De Filippi. La puntata è stata registrata venerdì 3 marzo 2017 e per questa ragione siamo a conoscenza di moltissime anticipazioni sulla puntata che andrà in onda tra poco. E’ infatti già noto il nome del primo allievo ad accedere alla fase serale; Lo Strego ha sfidato Serena, Rosario e Mike Bird ed avendo vinto contro tutti e tre, il giudice esterno ha ritenuto che il cantante potesse passare al serale. Lo Strego ha conquistato la maglia verde ed è il primo allievo della scuola di Amici 2017 Ed. 16 a passare al serale!

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni: ospite Fiorella Mannoia.

Amici 2017 Ed. 16 torna con un nuovo speciale in onda oggi sabato 4 marzo 2017 a partire dalle ore 14.10. Secondo le ultime anticipazioni nella consueta sfida a squadre tra i Tassorosso ed i Senza Piani si inserisce questa settimana un ospite molto speciale, il quale canterà sulle note di una prova comparata. Fiorella Mannoia si esibirà con la sua Che sia benedetta, che le è valsa il secondo posto al Festival di Sanremo 2017, e sulle note del suo brano si esibiranno Giulia e Vittoria in una bellissima coreografia del maestro Kledi.