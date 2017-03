Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 4 marzo 2017

Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 4 marzo 2017. Si torna a parlare di Amnistia grazie alle importanti dichiarazioni dei giorni scorsi della leader radicale Rita Bernardini, che prosegue il suo sciopero e ha recentemente commentato quanto detto dal Ministro Orlando sul tema delle carceri. L’esponente radicale ha ricordato come l’amnistia per la Repubblica per reati minori potrebbe rendere più libere le scrivanie dei magistrati senza intaccare problemi relativi alla sicurezza. Il ministro Andrea Orlando nel question time della Camera di questa settimana ha nuovamente citato il problema del sovraffollamento.

Amnistia e indulto: le ultime notizie ad oggi 4 marzo 2017.

Ad esprimersi si carceri e giustizia Gherardo Colombo, ex magistrato delle inchieste sulla Loggia P2 e su Mani Pulite. Il magistrato, secondo quanto riportato dal Corriere del Trentino, è intervenuto ieri al Museo Diocesano Tridentino di Trento. “Chiudere 4 persone in 12 metri quadri è tutto fuorché rieducativo – ha spiegato – Mi hanno insegnato che il carcere è fondamentale, ma sono convinto che non sia così perché troppo spesso fa rima con vendetta e la vendetta non ha nulla a che fare con la giustizia. (…) Pochi, però, si chiedono se davvero quella pena servirà a scongiurare ulteriori delitti”.

Sulla questione della corrispondenza dei detenuti, secondo quanto riportato da Agenpress, il Ministro Orlando ha spiegato in una nota: “La questione sollevata dal procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, sulla corrispondenza cartolare per i detenuti, non intercettabile per garantire la tutela della riservatezza personale, merita di essere attentamente valutata. Ho chiesto ai miei uffici di approfondirne lo studio per poi verificare l’opportunità di un intervento normativo.

Se oggi, come denunciato dal procuratore della Repubblica, la disciplina processuale impedisce la necessaria efficacia delle investigazioni, specie in riferimento ai fatti criminali più gravi, occorre che la legge se ne faccia carico. Si tratta di mettere in campo una soluzione che sappia coniugare al meglio le esigenze di tutela dei diritti, nel caso in esame del diritto alla segretezza della corrispondenza, con il bisogno di assicurare incisività alle indagini e ai processi” riporta la nota.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.